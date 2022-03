Spotify sulkeutuu kokonaan Venäjällä

Maailman suosituin suoratoistomusiikin palvelu Spotify on saanut lunta tupaan alkukuusta, kun se oli ruotsalaistietojen mukaan rekrytoimassa henkilöstöä Venäjällä samalla, kun muut maailman teknologiayhtiöt kampanjoivat sotaa vastaan.

Kohun yhteydessä Spotify kuitenkin lopetti henkilöstön hankinnat Venäjällä ja on nyt muutama viikon aikana ottanut huomattavasti jyrkemmät toimenpiteet käyttöön, joka kulminoituu lopulta ensi kuussa.Yhtiö on poistanut muun muassa Premium-tilit Venäjältä jo käytöstä, mutta pian lähtee koko palvelu. Spotify kertoo CNBC:lle , että suoratoistopalveu sulkeutuu kokonaan Venäjällä ensi kuussa.Premium-tilauksien lisäksi ilmaiskuuntelukin siis loppuu. Syyksi Spotify kertoo tähän Venäjän sananvapaustilanteen, jonka myötä "erikoisoperaation" kutsuminen sodaksi on rikollista.Vaikka musiikissakin tilannetta voitaisiin kuvailla sodaksi, niin Spotifyn kohdalla podcastit, joissa poliittista ja ajankohtaisohjelmamaista sisältöä on valtavasti, jäävät Venäjän lainsäädännön jalkoihin huomattavasti helpommin.Yhtiön tiedotteessa kerrotaan, että Spotify on pitänyt erittäin tärkeänä, että se pystyy toimittamaan venäläisille luotettavaa ja riippumatonta tietoa, mutta uuden lainsäädännön myötä se ei ole valitettavasti enää mahdollista.