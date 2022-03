Modulaarisella Insta360 ONE RS -toimintakameralla voi kuvata tavallista tai 360 asteen videota

Insta360 julkaisi ONE RS -toimintakameran, joka tarjoaa monipuolisen vaihtoehdon kuvaamiseen.

Insta360 ONE RS on jo entuudestaan monipuolisen toimintakameran uuden sukupolven malli. Kamera hyödyntää modulaarista rakennetta, jonka ansiosta voi käyttää erilaisia linssejä ja lisäosia.Toimintakameran rungon muodostavat akkualusta ja koko laitteen keskusyksikkönä toimiva uusittu ONE RS Core -näyttömoduuli. Uudistettu runko tarjoaa entistä paremman suorituskyvyn, jopa 50 prosenttia nopeamman langattoman WiFi-tiedonsiirron, tehokkaan FlowState-kuvanvakautuksen, parannellun mikrofonijärjestelmän ja 21 prosenttia tehokkaamman akun.Runkoon voi kiinnittää erilaisia linssimoduuleja, joiden avulla on helppo kuvata tavallisia tai 360 asteen videoita ja valokuvia. Kamera tukee esimerkiksi vakautettua 4K 60fps -videota tai 48 megapikselin kuvia.Uudessa kamerarungossa voi käyttää myös aiemman Insta360 ONE R -mallin linssimoduuleita, kuten yhden tuuman kuvasensorilla varustettua Leica-linssimoduulia. Se kykenee kuvaamaan 5.3K-tarkkuuksisia HDR-videoita tai 19 megapikselin HDR-valokuvia. Kaksilinssinen 360 asteen linssimoduuli kuvaa puolestaan 5.7K-tarkkuuksisia 360 asteen videoita tai 12 megapikselin valokuvia.Edeltäjään nähden uusi versio tarjoaa parempaa hämäräkuvausta, HDR-kuvausta ja parannettua värikylläisyyttä. Lisäksi uudistusta on saanut kolmen mikrofonin järjestelmä, joka vähentää taustamelua. Kameraan on erikseen hankittavissa ulkoisia mikrofoneja tukeva 3,5 millimetrin mikrofonisovitin.Insta360 ONE RS 4K Edition tulee saataville 349 euron kuluttajahintaan. Se sisältää näyttömoduulin, akkurungon ja 4K-linssimoduulin.Molemmat 4K- ja 360-linssimoduulit yhdistävä Insta360 ONE RS Twin Edition tulee saataville 599 euron kuluttajahintaan.Kameran mukana toimitetaan monipuolinen valikoima tarvikkeita riippuen hankittavasta versiosta. Erikseen hankittavia lisätarvikkeita ovat muun muassa Leica- ja 360 asteen linssimoduuli, lisäakku, teholaturi, kiinnitysteline, sukelluskotelo, GPS-kaukosäädin ja mikrofonisovitin.