SteelSeries julkaisi Androidille Stratus+ -peliohjaimen

Tietokoneen oheislaitteista tunnettu SteelSeries on julkaissut etenkin Android-puhelimilla tapahtuvaan mobiilipelaamisen tarkoitetun Stratus+ -peliohjaimen. Ohjain on jatkoa Stratus Duo -ohjaimelle.

Stratus+ sisältää konsoliohjaimista tutun näppäinasettelun. Kuva: SteelSeries.

Ohjain yhdistyy helposti Android- ja Chromebook-laitteisiin Bluetooth LE -yhteydellä. Android-pelaamista varten mukana tulee puhelinteline, jolla puhelin kiinnittyy ohjaimeen. Näin ohjain muuttaa SteelSeriesin mukaan mobiilipelaamisen lähes konsolikokemukseksi.Ohjain tukee langallisesti USB-C-liitännän kautta Windows-tietokonetta, joten ohjainta voi käyttää monipuolisesti eri laitteilla.Ohjain on saanut myös virallisen suosituksen peliohjaimeksi NVIDIAn GeForce Now -pilvipelipalveluun.Stratus+ -ohjain sisältää konsoliohjaimista tutun näppäinasettelun analogisten tattien ja L3/R3-liipaisimien kera.Stratus+ sisältää akun, josta pitäisi riittää yli 90 tunniksi peliaikaa. 15 minuutin latauksen luvataan tuottavan jopa 15 tunniksi lisää peliaikaa.Hintaa ohjaimella on 69,99 euroa ja se on saatavilla SteelSeriesin verkkokaupan kautta.