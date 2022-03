Helsingin yliopistoon kohdistuu bottihyökkäys sosiaalisessa mediassa

Helsingin yliopisto on laajamittaisen bottihyökkäyksen kohteena sosiaalisessa mediassa. Yliopisto tiedotti asiasta omalla Twitter-tilillään.

Olemme saaneet viimeaikaisiin somejulkaisuihimme satoja venäläisvastaisia kommentteja epäilyttäviltä tileiltä.



Poistamme tai piilotamme kaikki nämä kommentit. Epäilemme, että ne ovat osa informaatiovaikuttamisen operaatiota, jonka välikappaleena emme halua olla. -- University of Helsinki (@helsinkiuni) March 22, 2022

Yliopiston mukaan sen eri kanavissa toimiviin sosiaalisen median tileihin on viimeisen vuorokauden aikana tullut tuhansia viestejä, sekä julkisina kommentteina että yksityisviesteinä.Viestit vaikuttavat bottien luomilta, sillä viestit ovat pääsääntöisesti "copy-paste" -viestejä. Viesteissä yliopistoa vaaditaan poistamaan opinto-oikeudet yliopiston venäläisiltä opiskelijoilta.Yliopiston sometiimin vetäjän mukaan viestien tarkoitus on luoda kuvaa, että Helsingin yliopistossa olisi vallalla venäläisvastainen ilmapiiri. Näin ollen tarkoitusperät saattaisivat palvella Venäjän propagandaa, jossa Venäjä esittää venäläisten olevan uhreina lännessä.Yliopiston sometiimi kertoo poistavansa kaikki bottien luomat viestit. HS:n haastattelussa yliopiston rehtorikertoo yliopiston pyrkivän pitämään jännitteet pois 40 000 ihmisen yhteisöstään. Yliopisto on myös tiedottanut, että ukrainalaiset, venäläiset ja kaikki muutkin opiskelijat saavat toimia yliopistolla vapaasti.