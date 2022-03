DJI:n ammattilaisille suunnattua kuvauskopteria voi käyttää jopa rankkasateessa

Siviilidroonien ja ilmakuvausteknologian valmistaja DJI julkaisi DJI Matrice 30 -kuvauskopterin, joka on suunniteltu ammattilaisille, kuten viranomaisille, pelastustyöntekijöille ja teknisille tarkastajille.

DJI Matrice 30 -kuvauskopteri DJI Dock -telakassa

3,7 kilogrammaa painavassa kuvauskopterissa on tilaa yhdelle huipputason kameralle ja kahdelle akulle, joilla saavutetaan jopa 41 minuutin lentoaika. Kopterin erikoisuus on kestävä rakenne, jonka myötä kopteria voi lennättää ankarissa olosuhteissa. Kopteri kestää rankkasadetta, 15 metriä sekunnissa puhaltavaa tuulta ja jopa -20 asteen pakkasta.Näiden ominaisuuksien ansiosta kopterin luvataan mullistavan kuvauskoptereilla tehtävät pelastus-, valvonta- ja tarkastustehtävät.DJI Matrice 30 tulee saataville kahtena versiona. Perusversiossa on 48 megapikselin ja 1/2 tuuman CMOS-kamera, jossa on 16-kertainen optinen ja 200-kertainen digitaalinen suurennos. Lisäksi siinä on 12 megapikselin laajakuvakamera, 4K-videotallennus ja laseretäisyysmittaus 3 – 1 200 metrin välisille etäisyyksille.Kopteri kertoo suoraan osoitettavan pisteen GPS-koordinaatit 20 senttimetrin tarkkuudella ja sopii erinomaisesti pelastustehtäviin. DJI Matrice 30T puolestaan sisältää peruskameran lisäksi myös 640 x 512 pikselin radiometrisen lämpökameran.Kopterissa on panostettu myös turvallisuuteen. Siinä on esimerkiksi kuusisuuntainen törmäyksenestojärjestelmä, kolmen roottorin hätälaskeutumistoiminto ja kattava kunnonseurantajärjestelmä.Kopterin ympärille on rakennettu myös ekosysteemi, joka sisältää parannetun DJI RC Plus -ohjainyksikön, pilvipohjaisen hallintajärjestelmän ja itsenäisesti toimivan DJI Dock -telakointi- ja latausaseman.DJI RC Plus -ohjainyksikköä voi käyttää myös rankkasateessa ja se sisältää seitsemän tuuman näytön. DJI FlightHub 2 on kopterien hallintaohjelmisto, joka synkronoi ja koordinoi käytössä olevat tiimit, droonit, hyötykuormat, lennättäjät ja kerätyt tiedot. DJI Dock on itsenäinen laskeutumis- ja latausasema, joka mahdollistaa automaattiset, ohjelmoidut lennot DJI Matrice 30 Dock -kuvauskopterilla yhdessä DJI FlightHub 2 -ohjelmiston kanssa.Boston Group tuo kopterin myyntiin Suomessa.DJI Matrice 30- ja DJI Matrice 30T -kuvauskopterit tulevat saataville huhtikuussa yhdessä DJI RC Plus -ohjainyksikön, kahden TB30-akun ja BS30-latausaseman kanssa 9 299 ja 12 999 euron suositushintoihin.DJI Dock tulee saataville myöhemmin tänä vuonna 25 999 - 29 999 euron suositushintaan sisältäen DJI Matrice 30 Dock -kopterin.