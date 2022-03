Jaatko Netflix-tunnuksiasi kaverillesi? Tästä on tulossa vihdoin laillista, mutta maksullista

Netflixin tunnusten jakaminen lienee yksi yleisimmistä harmaalla alueella tapahtuvan mediapiratismin muodoista. Netflixin käyttösäännöt kieltävät tunnusten jakamisen oman talouden ulkopuolelle yksiselitteisesti, mutta kyseinen tapa on valtavan yleistä.

Tutkimusten mukaan jopa varakkaissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, noin joka kymmenes Netflixin käyttäjä jakaa tunnuksiaan muille kuin perheenjäsenilleen. Netflix on hiljattain ottanut tiukemman kannan salasanojen jakamiseen . Mutta ilmeisesti realismi on voittamassa: yhtiö on nyt kokeilemassa tapaa, jolla Netflixin tilaukseen voisi kytkeä myös ulkopuolisia, kotitalouden ulkopuolella asuvia ihmisiä. Luonnollisesti maksua vastaan. Kokeilussa Costa Rican, Perun ja Chilen Netflix-käyttäjät voivat sallia korkeintaan kahden kotitalouden ulkopuolella asuvan käyttäjän liittymisen samaan Netflix-tunnukseen. Lisähintaa uusista tunnuksista perittäisiin 3 dollarin verran Costa RicassaSamalla myös uutta, varsin kaivattua toimintoa kokeillaan samaisissa maissa: Netflix-käyttäjäprofiilin siirtoa toisen tilin alle. Eli Netflixin käyttöhistoria, omat listat ja suositukset jotka ovat jo olemassa tietyn Netflix-tilin alla, voitaisiin siirtää toisen tilin alle.Toiminto olisi näppärä myös itsessäänkin: vaikkapa tilanteessa, jossa perheen teinillä on ollut oma Netflix-profiili perheen käyttäjätilin alla. Teini lentää pois kotipesästä ja muuttaa asumaan kumppanin kanssa, jolla sattuu jo olemaan Netflix-tunnukset. Tällöin profiilin siirto lapsuuden perheen tunnusten alta uuden kumppanin tilin alle olisi mahdollista - ja säilyttäisi Netflixin suositukset, omat listat ja muut käyttäjäprofiilin tiedot.