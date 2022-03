James Bond lipuu vääjäämättä Amazonin syleilyyn, jättikauppa saamassa sinetin

Vuoden 2021 keväällä verkkokauppajätti Amazon kertoi yrityskaupasta, joka olisi yksi yhtiön kaikkien aikojen suurimmista. Amazon oli aikeissa ostaa ikonisen Hollywood-studion MGM:n. Nyt kauppa on liikahtanut askeleen lähemmäs toteutumistaan.

Amazon teki MGM:stä ostotarjouksen josta oli vaikea kieltäytyä: kauppasummaksi kerrottiin viime vuonna hurjat 8,45 miljardia dollaria eli silloisella kurssilla noin 6,9 miljardia euroa. Kuten aina valtavissa yritysjärjestelyissä, vaatii kauppa viranomaisten hyväksynnän suurimmilla markkina-alueilla.Nyt hyväksyntä on vihdoin saatu:lta, jota pidettiin suurimpana mahdollisena esteenä kaupan toteutumiselle. EU:n kilpailuviranomaisten mukaan MGM:n siirtyminen Amazonin omistukseen ei uhkaa markkinoiden toimivuutta, sillä yrityksillä ei ole merkittävästi päällekkäisyyksiä.MGM:n ostolla Amazon saa valtavan määrän sisältöä-suoratoistopalvelulleen. Amazon kisaa vahvastija:aa vastaan suoratoistomarkkinan herruudesta, mutta täysin omalla konseptillaan.Amazonille suoratoistopalvelu on vain yksi tuote, joka kuuluu sen Prime -pakettiin. Prime-paketilla on maailmanlaajuisesti jo 200 miljoonaa tilaajaa, mutta tilauksen syyt vaihtelevat valtavasti. Jotkut tilaavat Primeä nimenomaan videopalvelun takia, mutta etenkin Yhdysvalloissa Primen tilaamisen yleisin syy on se, että Primen asiakkaat saavatAmazonin tuotteet kotiintoimitettuna ilman postikuluja.Jos vielä Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset hyväksyvät kaupan, siirtyy Amazonille valtava elokuva- ja sarjakatalogi, joka sisältää mm.-elokuvat,-piirretyt sekä mm. Netflixille tuotettuja sarjoja