HBO Max ja Discovery+ suoratoistopalvelut yhdistyvät - hinta tuskin nousee

Suoratoistomarkkina alkaa olemaan täynnä toimijoita ja onkin nähtävissä jo kehityskaari, jossa pienemmät toimijat yhdistyvät toistensa kanssa. Samaan aikaan myös isommat pelurit ovat asettelemassa panoksiaan uusiksi.

Viime keväänä uutisoitu kauppa, jossa AT&T myy medialiiketoimintansa, joka yhdistyy Discoveryn kanssa on lähestymässä loppusuoraa. Yhtiöt arvioivat kaupan valmistuvan huhtikuussa 2022, jolloinjasulautuvat samaan yhtiöön.Yrityskauppojen ensimmäinen iso askel tulee olemaan se, että HBO Max ja-suoratoistopalvelut tulevat yhdistymään.Discoveryn talousjohtajan mukaan ensimmäiset askeleet tullaan ottamaan siten, että kuluttajille tarjotaan paketteja, joihin kuuluvat molemmat palvelut. Lisäksi käyttäjätunnukset tulevat toimimaan ristiin kahden palvelun välillä.Myöhemmässä vaiheessa HBO Max ja Discovery+ sulautuvat yhdeksi ja samaksi suoratoistopalveluksi. Uuden palvelun nimeä ei ole päätetty toistaiseksi, mutta tilaajamäärien ollessa globaalisti 73 miljoonaa / 22 miljoonaa - HBO:n hyväksi - lienee todennäköisintä, että HBO:n brändi säilynee jatkossakin.Uudella palvelulla sinänsä olisi houkutus nostaa hintojaan - tarjoaahan palvelu kerralla kahden suoratoistopalvelun verran sisältöä. Mutta näin tuskin tulee tapahtumaan, sillä yhdistynytkin kokonaisuus on suoratoistokisassa selkeästi altavastaajan asemassa.on arvioiden mukaan jo 130 miljoonan tilaajan tasolla tilaajamäärien ollessa jossain päälle 200 miljoonan tasolla . Ja tietysti, kukkulan kuninkaana seisoo, jonka tilaajamäärän arvioidaan ylittävän 250 miljoonan tason kuluvana vuonna.Joten HBO Maxin ja Discovery+:n yhdistelmäkin on tilanteessa, jossa se ei voi hinnoitella itseään ulos kisasta.