Hakkereiden nerokas keksintö: Lähetä sinäkin sotaa vastustava tekstari Venäjälle

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut verkon hakkerit yhdistymään ympäri maapalloa. Seurauksena on ollut mitä mielikuvitellisimpia kampanjoita Venäjän valtiota ja sen virastoja vastaan. Mutta nyt aseena on suora propaganda tavaillisille venäläisille.





1920.in Taustalla on useista eri lähteistä kerätty venäläisten kansalaisten kännykkänumeroita sisältävä valtava tietokanta. Tietokannan päälle on rakennettu verkkosivusto, jonka kautta kuka tahansa voi valita sattumanvaraisen venäläisen, tietokannasta löytyvän kännykkänumeron - ja sen kylkeen sotaa vastustavan viestin.Viestin voi halutessaan räätälöidä haluamaansa muotoon, mutta oletusarvoisesti tarjolla on useita valmiiksi muotoiltuja venäjänkielisiä viestejä. Valmiissa viesteissä kerrotaan mm. siitä, miten Venäjän valtio valehtelee kansalleen "erikoisoperaatiosta" ja että kyseessä on täysmittainen hyökkäyssota Ukrainaa vastaan.Koska kampanja kannustaa lähettämään viestit mahdollisimman hajautetusti, eri puhelinnumeroista, tapahtuu lähetys kunkin kampanjaan osallistujan omasta kännykkänumerosta. Viestin voi lähettää halutessaan joko tekstiviestinä tai WhatsApp-viestinä.Sivuston taustalla olevan hakkeriryhmän:n mukaan palvelun kautta on lähetetty jo miljoonia sotaa vastustavia viestejä venäläisiin puhelinnumeroihin.Sivusto löytyy täältä: