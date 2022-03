Suomeen kohdistuu GPS-häirintää: älykellot ja lentokoneet sekoilevat sijainnissa

Maailman poliittisen tilanteen kiristyttyä merkittävästi, myös Suomi on saamassa osansa erilaisista vaikuttamiskeinoista. Suomeen on kohdistettu viime päivinä GPS-signaalin häirintää, joka on sotkenut navigointia ja älylaitteiden sijaintitietoja.

Keskiviikkona Traficom kertoi häiriöitä esiintyvän nyt myös Suomen Lapissa:







GPS-häiriötä havaittu tänään Pohjois-Suomessa, Suomen ja Norjan rajalla. Maanpäällisessä liikenteessä ei ole havaittu häiriöitä.

Tänään torstaina häiriöitä havaittiin myös Finnairin ulkomaan lennolla, kun se oli lähellä Kaliningradin aluetta. Kaliningradin alue on Venäjälle kuuluva, muusta Venäjän valtiosta maantieteellisesti irrallaan oleva alue Puolan ja Liettuan välissä.



Ilta-Sanomien Häirintää havaittiin ensin Suomen itärajalla, josta uutisoi jo alkuviikosta. Häirintä havaittiin aluksi lähinnä itärajalla lentävissä kotimaan lennoissa, joiden paikannusjärjestelmiin tuli erikoisia ongelmia.Myös tiedotti ongelmista tiistaina, kertoen mm. että Tallinnasta Savonlinnaan tulossa ollut lento ei päässyt kolmeen päivään matkaan GPS-häiriöiden vuoksi.Keskiviikkona Traficom kertoi häiriöitä esiintyvän nyt myös Suomen Lapissa:Tänään torstaina häiriöitä havaittiin myösulkomaan lennolla, kun se oli lähellä Kaliningradin aluetta. Kaliningradin alue on Venäjälle kuuluva, muusta Venäjän valtiosta maantieteellisesti irrallaan oleva alue Puolan ja Liettuan välissä. haastattelema Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston apulaisprofessori Laura Ruotsalainen arvioi mediatietojen pohjalta, että häirinnän olevan Venäjän valtion aiheuttamaa.