Sony ja Nintendo liittyivät Venäjä-boikottiin: Konsolien myynti loppui

Boikotit Venäjää ja sen hallitusta kohtaan ovat päivä päivältä kasvaneet suuremmiksi, kun sota jatkuu Ukrainassa. Viimeisimpänä teknologiayhtiönä Sony on ottanut kantaa tilanteeseen omalla päätöksellään.

Yhtiö on vahvistanut CNBC:lle , ettei se enää myy PlayStation-konsoleitaan tai -pelejä Venäjällä. Toimitukset niin uusien pelien kuin PS5-konsolien osalta on lopetettu.Tämä ei tietysti lopeta sinänsä myyntiä heti, jos jälleenmyyjillä on varastoja.Fyysisten kopioiden ja laitteiden lisäksi PlayStation Storeen ei pääse Venäjältä käsiksi.Sonyn sanoma on, että sodan toivotaan loppuvan. Niinpä oletuksena on, että vain rauha tuo takaisin PlayStation-pelit Venäjälle.Yhtiön on myös lahjoittanut 2 miljoonaan Yhdyvaltain dollaria hyväntekeväisyysjärjestöille, jotka auttavat mm. pakolaisia ja lapsia.Sonyn lisäksi myös Nintendo on lopettanut myynnin Venäjälle, ja jo aiemmin Sonyn pahin kilpailija konsolipuolella, Microsoft, lopetti Xbox-konsolien ja pelien viennin Venäjälle.