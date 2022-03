Mozilla VPN on nyt käytettävissä Suomessa

Mozilla on päivittänyt Firefox-selaimen versioon 98 ja samalla Mozilla VPN-palvelun käyttö onnistuu nyt Suomessa.

VPN tekee netin selaamisesta turvallisempaa, sillä VPN:n avulla data kulkee salattua "tunnelia" pitkin. Näin VPN pystyy esimerkiksi piilottamaan IP-osoitteen, jonka myötä käyttäjän todellinen sijainti pysyy piilossa.Mozilla mainostaa omaa VPN-palveluaan turvallisena, luotettavana ja nopeana.Mozilla VPN on maksullinen palvelu.Edullisin vaihtoehto on vuosittainen maksu, jolloin hintaa on 59,88 euroa vuodessa (4,99€/kk). Palvelun voi myös maksaa kuuden kuukauden välein, jolloin hintaa on 41,94 euroa (6,99€/kk) tai kuukausittain, jolloin hinta on 9,99 euroa.Mikäli tilauksen peruu ensimmäisen 30 päivän aikana, rahat saa takaisin.Mozilla VPN on mahdollista yhdistää 5 eri laitteeseen. Servereitä kerrotaan olevan yli 400 kappaletta 30 eri maassa. Lisäksi Mozilla lupaa, että palvelu ei rajoita nopeutta tai tallenna käyttäjän verkkotoimintaa.Mozilla VPN toimii Windows 10/11-, macOS-, Android-, iOS- ja Linux-alustoilla.Lisätietoa palvelusta saa täältä