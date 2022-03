Leffapalvelu seuraa silmien liikettä, pakottaa katsomaan mainokset

MoviePass on jo kertaalleen kuopattu pienehkö elokuvpalvelu. Nyt yhtiö on tekemässä paluuta, mutta liiketoimintamalli on hieman muuttunut sitten viime näkemän. MoviePass tarjoaa selkeästi kilpailijoitaan halvemmalla elokuvia katsottavaksi, mutta mainosten kera.





Vicen Mutta tässä piileekin se mielenkiintoisin asia: mainokset pitääkin sitten seurata ihan oikeasti tai katselu ei onnistu. MoviePassin sovellus nimittäin vaatii puhelimen etukameran käyttöoikeuden sovelluksen käytön ajaksi ja käyttää etukameraa katsojan silmien liikkeiden seuraamiseksi. Jos silmät eivät seuraa ruudulla näkyvää videomainosta, napsahtaa mainos tauolle ja jatkuu vasta, kun katsojan huomio saadaan takaisin mainoksiin.Eli mainosten ajaksi jääkaapille hiippailu ei enää onnistu, vaan mainoksiin pitää oikeasti keskittyä. Vastapainona toki saa sitten selkeästi kilpailijoita edullisemmalla hinnalla leffat katsottavaksi.Käytännössä mainosten katselusta saa krediittejä, joilla voi halventaa leffan hintaa - tai saada sen jopa ilmaiseksi. Palveluun on tarkoitus saada mukaan myös ensi-iltaelokuvia ja mahdollisesti myös ominaisuuden, jolla MoviePassin kautta katsotuilla mainoksilla voi "ostaa" itselleen lippuja myös fyysisiin elokuvateattereihin.Yhtiön aiempi liiketoimintamalli Yhdysvalloissa tarjosi kiinteällä kuukausihinnalla lippuja oikeisiin elokuvateattereihin. Yhtiö ei kuitenkaan saanut aiempaa liiketoimintamalliaan koskaan kannattavaksi ja meni konkurssiin vuonna 2020, lopetettuaan toimintansa jo vuonna 2019. mukaan uusi, uljas, silmänliikkeitä seuraava, kasvojentunnistuksella ryyditetty MoviePass 2.0 avaa palvelunsa kesällä 2022.