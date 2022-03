Hurja hyväntekeväisyyskampanja: Tuhat peliä, hinta kympin, tuotto Ukrainan lapsille ja terveydenhuoltoon

Yli 700 itsenäistä pelikehittäjää yhdistivät voimansa ja tarjoavat hurjaa pelipakettia ostettavaksi hyväntekeväisyyskampanjassa, joka kerää varoja Ukrainan sodasta kärsiville. Varat ohjataan Ukrainassa toimiville järjestöille, jotka keskittyvät auttamaan lapsia ja ylläpitämään maan terveydenhuoltoa sodan keskellä.

Pelejä löytyy paketista laidasta laitaan ja useille eri alustoille. Pelkästään Windowsille pelejä on paketissa yli 500. Myös Macille ja Linuxille on tarjolla kummallekin yli 200 peliä. Lisäksi paketista löytyy mm. useita hyötyohjelmia.Pelipaketista pitää maksaa vähintään 10 dollaria eli reilu 9 euroa. Mutta jos kokee hyväntekeväisyyskohteen oikeaksi itselleen, saa paketista halutessaan maksaa myös enemmän.Kaikki-kampanjassa kerätyt varat ohjataan kahdelle hyväntekeväisyysjärjestölle:on Ukrainassa toimiva järjestö, joka pyrkii auttamaan sodan keskellä olevia lapsia.on puolestaan kansainvälinen järjestö, joka toimittaa lääketieteellistä apua Ukrainan kriisialueille. Kummatkin järjestöt on valittu kampanjaan sekä niiden vaikuttavuuden että pienten hallinnointikustannusten vuoksiKampanja on tähän mennessä kerännyt jo 1,4 miljoonaa dollaria, mutta lisää tarvitaan.Pelipaketin voi ostaa itselleen itch.io:n sivuilta . Sivuilta löytyy myös täydellinen lista paketissa mukana olevista peleistä. Pelit tarjotaan suoraan ladattavina versioina, eli paketin mukana ei tule esim. Steam-koodeja.