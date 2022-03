Chrome on nyt nopeampi kuin Safari

Chromen M99-versio nostaa selaimen suorituskyvyn uudelle tasolle eri käyttöjärjestelmillä, Google kertoo M99-versio nostaa selaimen suorituskyvyn uudelle tasolle eri käyttöjärjestelmillä, Google kertoo Chromium Blogin kirjoituksessa

Suorituskykyä on saatu nostettua etenkin Applen macOS:llä.



Google kertoo Chromen olevan nyt 7 prosenttia nopeampi kuin Applen Safari, sillä Chrome rikkoi 300 pisteen rajan Applen Speedometer-testissä. Safari saa testissä vastaavasti 277 pistettä.



Suorituskykyä on saatu parannettua muun muassa ThinLTO-optimointitekniikkaa hyödyntämällä. Lisäksi Google väittää Chromen olevan 15 prosenttia nopeampi graafisen suorituskyvyn osalta. Kaiken kaikkiaan Chromen suorituskyky on parantunut M1-pohjaisilla laitteilla 43 prosentilla 17 kuukaudessa.



Google nostaa esille myös Chrome Android-version, jonka kerrotaan lataavan sivut 15 prosenttia aiempaa versiota nopeammin.