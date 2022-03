Volvo testaa kaupunkiympäristössä auton langatonta latausta

Volvo Cars testaa uutta langatonta latausteknologiaa kaupunkiympäristössä arvioidakseen tulevien sähköautojensa potentiaalia.

Seuraavan kolmen vuoden aikana pientä joukkoa Volvo XC40 Recharge -täyssähköautoja käytetään Pohjoismaiden suurimman taksiyrityksen, Cabonlinen, takseina ja niitä ladataan langattomasti Göteborgissa sijaitsevilla asemilla.Momentum Dynamicsin toimittama latausalusta on upotettu katuun. Lataus käynnistyy automaattisesti, kun yhteensopiva auto pysäköi sen päälle. Kuskin ei siis tarvitse poistua autosta tai kytkeä autoon kaapelia.Latausasema välittää latausalustan kautta energiaa, jonka autossa oleva vastaanotin kerää. Jotta auto on helppo kohdistaa latausalustaan, Volvo käyttää 360 asteen kamerajärjestelmää. Täyssähköisissä XC40 Recharge -autoissa langaton latausteho on yli 40 kW, mikä tekee lataamisesta noin neljä kertaa nopeampaa kuin johdollisen 11 kW:n AC-laturin kanssa ja lähes yhtä nopeaa kuin johdollisen 50 kW:n DC-pikalaturin kanssa.Volvo kertoo, että autoja käytetään testissä yli 12 tuntia päivässä, ja niillä ajetaan 100 000 kilometriä vuodessa.Volvon kanssa yhteistyötä projektin suhteen tekevät Volvon omat ruotsalaiset jälleenmyyjät Volvo Bil ja Volvo Car Sörred, ruotsalainen energiayhtiö Vattenfall ja sen latausverkosto InCharge, kaupungin energiayhtiö Göteborg Energi sekä Business Region Gothenburg, joka on Göteborgin kaupungin omistama kunnallinen talouskehitysyksikkö.Vattenfall testaa samalla maksujärjestelmän toimivuutta auton langattomassa latauksessa.