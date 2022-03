Arvostelussa Roomba j7+, robotti-imuri, joka lupaa korjata kaikki roboimureiden ongelmat - ja onnistuu siinä

Arvosteluumme saapui usean kuukauden testijaksolle iRobot-yhtiön uusin lippulaivamalli, robotti-imuri, jonka pitäisi ainakin paperilla ratkaista kaikki mahdolliset roboimureiden ongelmat, yhdellä laitteella.

Millainen Roomba j7+ on?

Tekniset tiedot

Paino 3,3 kg Leveys 33,8 cm (ympyränmuotoinen) Korkeus 9,2 cm Akkukesto 75 minuuttia / 2210 mAh Pölysäiliön koko 0,25 litraa (plus-mallin sisäinen pölysäiliö; isompi pölypussi latausasemassa) 0,4 litraa (perusmallin sisäinen pölysäiliö) Muuta tunnistaa lattialla olevat esteet ja väistää niitä;

osaa jatkaa siivousta akun tyhjennyttyä (recharge & resume);

tyhjentää oman pölysäiliönsä telakassa olevaan isompaan astiaan;

HEPA-suodatin Hinta Roomba j7+ n. 950 euroa (Tarkista tämän hetken hinta!)

Roomba j7 n. 600 euroa (Tarkista tämän hetken hinta!)

Käyttöönotto

Karttatoiminnot

Älypuhelinsovellus

Toiminta



pitkä video, jossa Roomba j7+ siivoaa keittiön

Se tärkein: Esteiden väistely

Toimiiko esteiden väistely?



videolla lattialle on laitettu koemielessä kengännauhat sekä kännykkälaturi ja katsotaan osaako robo väistää ne

Matot ja huonekalut

Muut esteet

Melu

Lemmikkitalous



Roomba j7+ Clean Basen sisältä löytyy pölypussi, johon imurin sisäinen pölysäiliö tyhjennetään. Kuvassa vasemmalla ovat tyhjät varapölypussit ja tarvikkeita, varsinainen käytössä oleva pölypussi on oikealla.

Akkukesto ja lataus

Siivousjälki

Roomba j7 vs Roomba j7+ - mitä eroa?

Yhteenveto

Kannattaako Roomba j7+ ostaa?

Plussat

Erinomaiset siivouskartat

Erittäin hyvä siivousjälki, sekä kovilla pinnoilla että matoilla

Sopii mainiosti myös lemmikkitalouteen

Selkeä, suomenkielinen sovellus

Pölysäiliö täytyy tyhjentää vain muutaman kuukauden välein

Osaa väistellä lattialle unohtuneet esteet, kuten sukat, johdot ja lelut

Osaa jatkaa siivousta latauksen jälkeen (recharge and resume)

Miinukset

Hinta

Kertakäyttöiset latausaseman pölypussit

Hidas latautumaan

Tähdet

Roboimureissa on käytännössä ollut kaksi isoa käytettävyyteen liittyvää ongelmaa: ensinnäkin niiden pölysäiliöt ovat onnettoman pienet ja toisekseen roboimurit tuppaavat jäämään jumiin, lähes kaikkeen mahdolliseen.Pienen pölysäiliön ongelmat robovalmistajat onnistuivat selättämään jo muutama vuosi takaperin, kun ensimmäiset itsestääntyhjentävällä pölysäiliöllä varustetut imurit saapuivat kauppoihin.Mutta se jumittaminen..on Roomba-malliston ensimmäinen robotti, joka käyttää apunaan tekoälyä. Roombassa tekoäly on valjastettu roboimurista löytyvän kameran kaveriksi ja sen tarkoituksena on tunnistaa vastaan tulevat yllättävät esteet - ja estää näin robotin jumiutuminen.Tekoälyn avulla toimivaa esteiden väistelyä on kokeiltu käytännössä jo muutamassa muussakin robotti-imurissa, vaihtelevin tuloksin. Usein ongelmaksi on muodostunut se, että esteiden tunnistus on kyllä toiminut, mutta imuri on muuten ollut pettymys.Mutta Roomba j7 osalta ei ole tässä suhteessa otettu riskejä: käytännössä j7 on kameralla ja tekoälyllä päivitetty versio aiemmasta Roomban i7 -mallista, jota olemme ylistäneet arvostelussamme (julkaisuhetkellään) kenties maailman parhaaksi robotti-imuriksi Joten odotukset olivat luonnollisesti korkealla, huolimatta hurjasta noin tuhannen euron hintalapusta . Ja halusimme testata roboa myös kaikessa rauhassa, antaen tekoälylle/koneoppimiselle tarpeeksi aikaa opetella testikohteemme.Kolmen kuukauden testausurakan jälkeen onkin aika antaa lopullinen tuomio Roomba j7+:n kyvyistä.Roomba j7+ on siis käytännössä kahdesta eri toiminnallisuudesta koostuva paketti: itse imurista sekä latausasemasta, johon on rakennettu isompi pölysäiliö. Imuri tyhjentää oman, pienen sisäisen pölysäiliönsä lataustelakan isompaan säiliöön aina siivouksen lopuksi.Myyntipakkaus onkin valtava: käytännössä kolmen tavallisen roboimurin myyntipakkauksen kokoinen.Sisältä löytyvä imuri -- on hyvin perinteisen Roomban imurin näköinen: pyöreä kiekko, jossa on yksi iso nappi.Mattapintainen metalli koristaa suurinta osaa imurin yläpuolesta. Materiaalivalinta on selkeästi fiksumpi kuin kiiltävissä, mustissa muovisissa serkuissaan - pöly ja sormenjäljet eivät näy Roomba j7:n pinnalla läheskään yhtä selvästi kuin monissa muissa imureissa.Laitteen keulasta paljastuu Roomba j7:n uutuus: pieni kamera sekä sen yhteyteen asennettu LED-valo. Kameraa Roomba käyttää sekä navigointiin että esteiden tunnistamiseen.Pohjasta Roomba j7+ ei tarjoile isompia yllätyksiä: Roomban kalliimmista malleista tutut kaksi silikonista vihreää siivoustelaa löytyvät sieltä mistä pitääkin. Sivuharjakin on samassa paikassa kuin lähes kaikissa muissakin Roomban malleissa. Pieni vihreä luukku toisessa reunassa kertoo siitä, että robotti on "plussamallia" eli osaa tyhjentää itsensä lataustelakan pölysäiliöön.Toinen uutuus Roomba j7+:ssa on uusittu itsestääntyhjentävän lataustelakan muotoilu. Aiemmat Roomban itsestääntyhjentävät telakat olivat korkeita, futuristisen kahvinkeittimen näköisiä pömpeleitäRoomba j7+:n telakka on noin puolet matalampi kuin aiemmat Roomban vastaavat telakat, mutta noin kaksi kertaa leveämpi. Mielestäni ratkaisu on erinomainen: uusittu design näyttää paremmalta ja sen sijoittelukin on helpompaa.Teknisesti itsestääntyhjentävässä telakassa ei ole tapahtunut muutoksia: toimintatapa on täsmälleen sama - ja toimiva - kuin Roomban muissakin "plusmalleissa".Kuten arvata saattaa, noin tuhannen euron Roomba j7+ on ns. connected -tyyppinen laite eli käytännössä roboimurin toiminta vaatii sen, että kotoa löytyy WiFi-yhteys, johon robotti yhdistyy sekä älypuhelin, jolla robottia komennetaan.Robotin käyttöönotto menee siten, että robolle etsitään mahdollisimman esteetön paikka kotoa, jonne se voi vapaasti kulkea siivousten lomassa. Mielellään lataustelakan molemmille sivuille pitäisi jättää hieman tilaa ja noin metrin verran vapaata tilaa suoraa telakasta eteenpäin.Kun telakalle on löydetty sopiva sijainti, robo laitetaan latautumaan latausasemaansa. Tässä välissä asennetaan Roomban käyttämä iRobot Home -älypuhelinsovellus ja yhdistetään robotti verkkoon.Latauksen ja sovelluksen asentamisen jälkeen robotin voikin komentaa heti töihin. Paras alkusysäys saadaan, jos tässä vaiheessa asunnosta kerätään kaikki esteet pois lattialta ja valitaan sovelluksesta opetustila, jossa robo saa vapaasti käydä kaikissa niissä paikoissa, joihin sen jatkossa tarviikin päästä.Opettelun ja parin siivouskerran jälkeen Roomba j7+ osaa rakentaa asunnosta kartan, jonka avulla roboa voidaan ohjeistaa jatkossa vieläkin tarkemmin.Roomban karttaominaisuudet ovat kehittyneet vuosi vuodelta eteenpäin ja ne ovat nykyisellään erittäin kattavat. Kun robotti on oppinut asunnon pohjapiirustuksen, voi oman asunnon karttaa muokata haluamallaan tavalla.Roomba j7:lle voidaan asettaa kartalta suoraan alueet, joihin sen ei pitäisi koskaan mennä. Tämä on tietysti suurimmassa osassa tapauksista tarpeetonta, sillä j7 nimenomaan osaa väistellä esteitä. Mutta esim. lemmikkien ruokailualue saatetaan tarkoituksella jättää "rauhoitetuksi" alueeksi, jotta lemmikit uskaltavat ruokailla robon ollessa työn touhussakin.Karttaeditorin avulla voidaan myös jakaa asunto huoneisiin ja nimetä kyseiset huoneet. Huonejakojen pohjalta roboa voidaan jatkossa komentaa siivoamaan vaikkapa vain tietty huone. Eli jos kartan jakaa huoneisiin, voi robon komentaa siivoamaan ainoastaan lastenhuoneen - eikä muuta asuntoa tarvitse siivota samalla kertaa.Karttoihin voidaan myös luoda erillisiä siivousalueita: omissa testeissämme yhdeksi tällaiseksi alueeksi tehtiin kissan hiekkalaatikon ympärystä. Siivousalueet toimivat kuten huoneetkin, eli robon voi halutessaan komentaa siivoamaan vain tietyn siivousalueen.Uusimmissa päivityksissä karttoihin tulivat mukaan myös automaattiset mattojen tunnistukset. Mattojen tunnistuksen kautta voi Roomballe luoda tietynlaisia siivoussääntöjä, kuten "siivoa tänään vain matot".Roomban omistaja,, on hionut viimeisen parin vuoden aikana iRobot Home -sovellusta varsin isolla pensselillä eteenpäin. Sovellus on hieman monimutkaisempi käyttää kuin vielä muutama vuosi takaperin - mutta samaan aikaan myös valintoja on tarjolla reilusti enemmän.Aiemmin kuvattujen karttojen muokkauksen lisäksi sovelluksen kautta voidaan asettaa ajastukset. Tässä ajastukset ja kartat toimivat saumattomasti yhteen, eli ajastuksia voi tehdä täysin vapaasti haluamilleen huoneille. Eli vaikkapa "siivotaan koko asunto tiistaisin, mutta keittiö joka päivä" -tyyliset ajastukset onnistuvat helposti. Myös yksinkertaiset älytoiminnot onnistuvat mainiosti, kuten imurin käynnistäminen aina kotoa poistuttaessa.Lisäksi sovelluksen kautta voidaan myös tarkistaa tilastoja aiemmista siivouskerroista sekä säätää robotin asetuksia. Asetusten taholta säädettävää ei vallan paljoa ole, mutta halutessaan voi kytkeä päälle mm. tilan, jossa Roomba siivoaa koko asunnon kahteen kertaan jokaisella siivouskerralla.Kuten tähänkin asti, sovellus on mainiosti ja selkeästi suomennettu, joten kielitaitoon Roomba j7:n käyttö ei tökkää.Roomba ei eroa merkittävästi perustoiminnassaan muista Roomban malleista mitenkään. Robotti hyrähtää päälle ja työn touhuun käytännössä heti, kun sitä käsketään töihin. Töihin robon voi komentaa joko painamalla laitteen päällä olevaa isoa pyöreää nappia, käskemällä robon töihin älypuhelinsovelluksen kautta tai ajastusten kautta.Roomba j7+ on ensimmäinen testaamani Roomba, jonka liikkuminen alkaa muistuttamaan loogista toimintaa: imuri pyrkii vetämään mahdollisimman pitkiä suoria linjoja asunnossa, huone kerrallaan ja siirtyy aina nykäyksen sivummalle kun yksi suora linja on saatu valmiiksi. Toki, välillä logiikka pettää ja vanha kunnon järjettömältä vaikuttava roboimureiden peruslogiikka tulee käyttöön ja robon liikkeissä ei tunnu olevan mitään järkeä.Sinänsä liikkumisen loogisuudella ei ole mitään väliä: robo ymmärtää oman sijaintinsa ja saa siivottua mallikkaasti kaikki ne alueet, joihin se vain käsiksi pääseekään.Roomba j7+ tukee luonnollisesti myös-toimintoa eli akun loputtua se palaa takaisin latausasemaan itsenäisesti - ja jatkaa siivousta latauduttuaan täyteen. Robo siis muistaa sen, mitä se sai siivottua ja hoitaa tehtävät loppuun akun latautumisen jälkeen.Tärkein ja merkittävin uudistus Roomba j7+:ssa on nimenomaan tekoälyyn / koneoppimiseen pohjautuva esteiden väistely.Käytännössä Roomban kamera kuvaa koko ajan, kun robo liikkuu lattialla eteenpäin, kameran osoittaessa suoraan edessä olevaan lattiaan.Kamerasta tulevasta kuvasta Roomba sitten poimii asioita, jotka näyttävät sen mielestä esteiltä - ja se väistää ne. Robo nappaa tällaisista kohteista kuvan ja pyytää omistajaa myöhemmin kertomaan, oliko kyseessä todellakin este vai ei. Tällä tavalla kerätyn palautteen pohjalta Roomba j7 oppii pikkuhiljaa paremmaksi siinä, miten se tunnistaa esteet.Toisinaan esteiden väistely on aavistuksen verran liiankin tehokasta: lattialle unohtuneiden reinojen takia ei välttämättä tarvitsisi väistää lainkaan, sillä robo ei niihin jumiin onnistuisi jäämään kuitenkaan.Roomba j7+ osaa toimia myös täysin pimeässä asunnossa, sillä robossa itsessään on LED-ajovalot, joiden avulla se osaa kuvata ympäristöään myös pimeyden tullen. Pimeässä ajovalot päällä suhaava Roomba j7+ on tosin näkynä sellainen, että pienet terminator-puistatukset hiipivät selkäpiitä pitkin hyvinkin helpolla.Ja tietysti näinkin tärkeässä aiheessa kiinnostaa se, toimiiko esteiden väistely todellakin.Testasimme asiaa käytännön elämässä 3 kuukauden ajan siten, että emme tehneet robotin hyväksi yhtään mitään koko testijaksomme aikana. Eli kaikki lattialle unohtuneet laturijohdot saivat olla lattialla. Samoin kengät, sukat, vaatteet, paperilaput ja kaikki muukin mitä nyt lattioilla sattuu oikeassa elämässä lojumaan. Eli mitään noista ei kerätty pois ennen robotin käynnistämistä.Roomba j7+ ei kolmen kuukauden testijaksomme aikana jäänyt kertaakaan jumiin sellaiseen esteeseen, jonka keräisin normaalisti lattialta pois robotti-imuria käytettäessä. Roomba j7+ kiersi kiltisti kaikki lattialla lojuneet sukat, kengät ja laturijohdot, jumittamatta niihin kertaakaan.Pienten esteiden väistely siis toimi uuden tekoälytekniikan ansiosta, mutta mitenkäs matot ja huonekalut, jotka eivät sinällään kuulu "esteiden" kategoriaan..Mattojen osalta Roomba j7+ yllätti positiivisesti. Tokihan se onnistui toisinaan ruttaamaan mattoja, mutta se ei kertaakaan onnistunut jumittamaan itseään mattopinon päälle tai johonkin muuhun tyypilliseen "roboimureiden mattoansaan".Ainoan ylitsepääsemättömän haasteen antoi lopulta Ikean tuoli, jonka kanssa Roomba j7:lla oli pitkä, viikkoja kestänyt viivytystaistelu. Roomba j7 oli heittämällä yksi vahvimmista ikinä testaamistani roboimureista ja robo onnistui kiipeämään tuolinjalkojen yli lähes joka kerta.Ilmeisesti robotti ei tunnista huonekaluja varsinaisesti "esteiksi", joten se ei vältellyt tuolin kanssa yhteenottoa kertaakaan. Mutta noin sentin korkuisista tuolinjaloista muodostunut putkiviidakko koitui kuitenkin lopulta turhan monta kertaa Roomban kohtaloksi, joten päätin testin puolivälissä suosiolla tehdä keittiön pöydän alueesta ns. no-go -zonen, jotta jumeilta vältyttäisiin jatkossa.Käytännössä mitään sellaisia esteitä ei Roomban tielle tullut, joista se ei olisi selvinnut. Paitsi edellä mainitut Ikean tuolit.Noin 2 cm korkuinen kynnys vanhassa kerrostaloasunnossa oli kuitenkin liian korkea Roomballe, joten toisessa testikohteessamme yksi huoneista jäi pysyvästi Roomban ulottumattomiin. Tosin mikään muukaan testaamistani roboimureista ei ole 2cm korkean kynnyksen yli osannut kiivetä, joten tätäkään on vaikea Roomballe isoksi miinukseksi laskea.Kerran Roomba tosin onnistui aiheuttamaan itselleen ongelman ilmeisesti esteiden väistelyn vuoksi. Se meni naulakon alle, mutta ei "uskaltanut" tulla sieltä enää takaisin ulos, kun kengät olivat liian lähellä naulakkoa ja robotti ei keksinyt ulospääsytapaa ilman esteeseen (kenkiin) törmäämistä.Roomba j7+ ei ole äänekkäimmästä päästä imureita imuroidessaan. Mittauksissa robotin äänenvoimakkuus metrin korkeudella oli noin 60 dB(A), joka on häiritsevää, muttei liian rasittavaa. Imurointi on kuitenkin hitaanpuoleista, joten mielellään robotin kanssa ei kuitenkaan samassa tilassa oleile sen työskentelyn aikana.Suurin meteli Roombasta pääsee silloin, kun se siirtyy Clean Base -telakkaan ja tyhjentää itsensä. Itsestääntyhjennyksen ääni on lähes korviahuumaava, mutta onneksi erittäin lyhytkestoinen, kuten yllä olevalta videolta näkyy.Mutta ehdottomasti emme suosittele tyhjennyksen ajoittamista hetkeen, että kotona joku perheenjäsenistä jo yrittää nukkua - tyhjennysääni herättää helposti naapurinkin.Toisen puoliskon testijaksostamme Roomba j7 työskenteli lemmikkikodissa, josta löytyy erittäin paljon karvaa päästävä angorakarvainen kissa.Testissämme lemmikin karvat Roomba onnistui pyydystämään erinomaisella tuloksella, viikosta toiseen. Vielä isompi peukku Roomballe tuli siitä, miten imuri siivosi kissanhiekan lattialta: moni testaamistamme imureista lähinnä levittää kissanhiekkaa sen keveyden vuoksi vielä laajemmalle alueelle. Roombassa taas sivuharjan ja siivoustelojen yhteispeli toimi tässäkin suhteessa saumattomasti yhteen ja yhdenkään siivouskerran jälkeen ei kissanhiekkaa löytynyt lattioilta.Lemmikkitaloudessa luonnollisesti myös plussamallin tarjoama Clean Base -telakan helppous nousi arvoon arvaamattomaan, kun imurin sisäistä pölysäiliötä ei tarvinnut tyhjentää jatkuvalla tahdilla. Aiemmin testaamissamme imureissa pölysäiliö täyttyi tyypillisesti noin viiden päivän välein karvoista. Vastaavasti kolme kuukautta kestäneen testijaksomme aikana Clean Base -lataustelakan oma pölypussi ei täyttynyt edes puolilleen.iRobot lupaa Roomba j7:lle noin 75 minuutin akkukestoa. Tämä vastaa myös omia havaintojamme varsin tarkkaan: testeissämme akkukesto pyöri noin 70 minuutin ja 90 minuutin välimaastossa.Kuvatun kaltainen akkukesto riittää käytännössä noin 100m2 asunnon imurointiin kertaalleen, mikäli väistettäviä esteitä ei ole mahdottoman paljoa.Jos akku kuitenkin loppuu kesken siivouksen, osaa Roomba j7 palata takaisin lataustelakkaan lataamaan itseään - ja jatkaa sen jälkeen takaisin töihin, jatkaen siitä, mihin työ keskeytyi akun loputtua.Valitettavasti akun latautuminen on hieman hidasta. Täysin tyhjästä akkua ei koskaan ladattu, sillä robotti lopettaa työnsä jo ennen akun täydellistä tyhjentymistä ja palaa takaisin lataustelakkaansa. Mutta käytännössä lataukseen siirtymisen ja akun täyttymisen välillä vierähtää noin 2 tuntia ennen akun täyteen latautumista.Käytännössä yli 100m2 asunnoissa pitää imurointiin kuluvaa aikaa varata noin 4-5 tuntia, josta Roomba j7 lataa itseään parin tunnin verran töiden välillä. Tämä ei tietenkään ole ongelma, jos / kun robottia käytetään kuten sitä pitäisi käyttää, eli robotti työskentelee perheen ollessa töissä ja koulussa.Roomba j7+:n siivousjälki oli kauttaaltaan erinomaisella tasolla. Robotti sai järkiään siivottua kovat lattiapinnat täydellisesti jo yhdellä imurointikerralla.Myös vaikeammat kohdat, kuten nurkat, lattian vierustat ja huonekalujen jalkojen reunat tulivat puhtaiksi - kiitos Roomban pitkän sivuharjan.Ainoastaan mattojen osalta, lemmikkikohteessame, kävi pari kertaa niin, että Roomba ei saanut yhdellä imurointikerralla ohuen ohutta kissankarvaa aivan kaikista matoista irti. Tällaisissa tilanteissa toinen imurointikerta korjasi tilanteen - ja ongelma oli alunperinkin syntynyt, kun imuria ei oltu käytetty reiluun viikkoon ja lemmikin karvaa oli ehtinyt pinttymään mattoihin pidemmältä ajalta.Kuten Roomballa viime vuosien aikana, on Roomba j7:sta tarjolla kaksi eri mallia: perusmallisekä ns. plussamalli eliMallit ovat teknisesti täysin identtisiä eli kaikki tässä arvostelussa tehdyt havainnot koskevat molempia malleja.Ainoa ero kahden mallin välillä liittyy latausasemaan: Roomba j7:n lataustelakka on tavallinen, yksinkertainen lataustelakka, jossa robotti vain latautuu. Vastaavasti plussamallin, Roomba j7+:n, lataustelakka sisältää myös-mekanismin, eli tavallaan toisen imurin, joka imaisee robotin sisäisen pölysäiliön itseensä, isompaan pölypussiin, kun se tulee latausasemalle.Perusmalliin eli Roomba j7:aanostaa jälkikäteen muunnospaketin, jolla siihenkin saadaan itsestääntyhjennyksen mahdollistava toiminto. Kyseinen paketti sisältää Clean Base -telakan sekä muutoksia itse robottiin itseensäOdotukset Roomba j7+:aa kohtaan olivat hieman kaksijakoiset. Se lupasi paljon. Todella paljon. Mutta aiemmin testaamamme tekoälyä käyttävät imurit olivat aina onnistuneet pettämään odotuksemme jollain osa-alueella, joten etukäteen testiin suhtautuminen oli hyvinkin skeptinen.Olemme aina arvosteluissamme painottanut paljon sitä, että robotti-imurin pitää olla mahdollisimman paljon aikaa ja vaivaa säästävä apulainen. Mielellään sellainen, jota ei tarvitse ajatella käytännössä ollenkaan - se tekee työt, kun omistaja on pois kotoa ja samalla se vaatii omistajaltaan vaivannäköä mahdollisimman vähän.Sen esteiden väistely toimi lähes täydellisesti. Lisäksi iRobot oli tehnyt fiksun päätöksen ja pohjannut j7:n suunnittelun lähes täydellisen Roomba i7:n päälle, joten myös siivoustulos oli kauttaaltaan loistavalla tasolla.Roomba j7+n: voi oikeasti komentaa siivoamaan vaikka etänä - ilman pelkoa siitä, että lattialle unohtui jotain, johon imuri jää jumiin. Lisäksi lataustelakan pölysäiliön ansiosta myöskään pölysäiliön tyhjennystä ei tarvitse tehdä kuin muutaman kerran vuodessa.Kun vielä mukaan heitetään erinomaisesti suomennettu älypuhelinsovellus sekä paljon aiempaa paremman näköinen lataustelakka, on paketti kasassa.Jos nyt jostain pitäisi vielä esittää toiveita iRobotin suunnittelijoille, niin toivoisin joskus tulevaisuudessa roboa, joka osaa nostaa itseään useamman sentin verran ilmaan tarvittaessa. Näin esim. mattojen päälle kiipeäminen ja kynnysten ylittäminen onnistuisi helposti.Mutta näistä pienistä toiveista huolimatta...Tämä on vaikea kysymys, koska Roomba j7+ maksaa tätä kirjoitettaessa lähes tuhat euroa ja tavallisella lataustelakalla varustettu Roomba j7 maksaa sekin noin 600 euroa Jos kotona ei koskaan loju mitään epämääräistä sälää lattialla, kaikki johdot on siististi vedetty nippusiteillä piiloon ja olet muutenkin todella tarkka lattioille kertyvän ryönän osalta, niin vastaus on ... ei, ei kannata. Jos kotona ei koskaan loju mitään epämääräistä sälää lattialla, kaikki johdot on siististi vedetty nippusiteillä piiloon ja olet muutenkin todella tarkka lattioille kertyvän ryönän osalta, niin vastaus on ... ei, ei kannata. Silloin suosittelemme ennemmin ostamaan Roomba i7+:n , joka on selkeästi halvempi, mutta esteiden väistelyä lukuunottamatta lähes identtinen imuri.Mutta jos olet harkitsemassa roboimuria ja kotoa löytyy vaikkapa sekalainen määrä lapsia - tai aikuisia - jotka unohtelevat jatkuvasti puolet omaisuudestaan lattialle lojumaan, kannattaa Roomba j7:aa harkita.Ja varsinkin siinä tilanteessa, että omistat jo ennestään robotti-imurin, mutta vihaat sen käyttämistä, koska sitä varten pitää aina kerätä puoli asuntoa piiloon ennen robotin käynnistämistä... suosittelen Roomba j7:aan tutustumista lämpimästi.Lemmikkitaloudessa Roomba j7+ - ja nimenomaan sen plussamalli - osoittaa pätevyytensä erittäin hienosti: se on erittäin hyvä imuroimaan karvat lattioilta ja matoilta ja lisäksi esteiden väistely osaa tunnistaa lemmikkien lelut - ja pahamaineiset lattialle tulleet vahingot.Mutta vajaa tuhat euroa on paljon rahaa, joten suoraa vastausta tähän on mahdotonta antaa.