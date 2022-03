Tulostinvalmistaja lisäsi kopiosuojauksen paperiin - jos ohitat suojaukset, puolen miljoonan sakot

Asian esiin nostaneen kuluttajajärjestöin mukaan liikku on kaikin puolin härski. Dymon uusimmat tulostimet vaativat nimenomaan Dymon omaa paperia ja kieltäytyvät toimimasta minkään muun valmistajan tarrapaperien kanssa. Luonnollisesti Dymon paperi maksaa merkittävästi enemmän kuin muiden valmistajien sinänsä täysin yhteensopiva tarrapaperi.Teknisesti kopiointisuojaus on toteutettu siten, että tarrapaperikaseteissa on RFID-tägi, jonka tulostin tunnistaa joko Dymon omaksi - tai kopioksi. Ja kopiota käytettäessä tulostin ei suostu yhteistyöhön.Yhdysvalloissa teknisen kopiointisuojauksen ohittamisesta voidaan tuomita jopa puolen miljoonan dollarin sakkoihin tai viiden vuoden vankeuteen.Suomessa teknisten kopiointisuojausten ohittaminen, myös omaan käyttöön, tuli laittomaksi vuoden 2006 tekijänoikeuslain uudistuksen yhteydessä.