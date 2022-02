Tässä maaliskuun kaikki uudet Netflix-elokuvat ja stand-upit

Maaliskuu on jo ovella ja kolkuttelee sisään, ja se tarkoittaa isoa kasaa uutta tuotantoa jälleen Netflixiltä. Katsastammekin tässä kaikki Netflixiin maaliskuussa saapuvat elokuva ja stand-up-komediat.





Kansainvälinen tuotanto kasvaa odotetusti isosti, kun uutuuksina saapuu tanskalainen kirjaan ja tosielämään perustuva draama Grönlannin tutkimusmatkasta, korealainen toimintakomedia piraateista ja rosvoista, italialainen draama kahden isän perheestä, hollantilainen romkom, tanskalainen toisen maailman sodan tositapahtumiin perustuva draama, japanilainen musikaalianime, italialainen dramedia psykiatrian kliniikalla olevasta kaksikosta joita yhdistää rakkaus ruokaan, brassidokkari pankkimurrosta, ruotsalainen Noomi Rapacen tähdittämä kirjaan perustuva sotatoimintaelokuva, perulainen romaanttinen draamaja japanilainen romanttinen draamaEnglanninkielisten dokumenttielokuvien osalta uutuuksia ovat Kalaharin aavikon luontodokkarisekä kryptovaluuttakuninkaan epäilyttävästä kuolemasta kertovaDraamaa puolestaan tarjoavat, kirjaan perustuva Croatian matkalla katuavasta tyttöporukan jäsenestä, kokoperheen seikkailutja, miljonäärin lukaaliin murtautumisesta kertova trilleriLisäksi tulossa on kaksi elokuvaa, joita ei löydy vielä Netflixistä.kertoo yksinhuoltajasta, joka saa kuolemaan johtavan diagnoosin, japuolestaan argentiinalaisesta säämiehestä, joka joutuu ongelmiin ennusteidensa takia.Stand-up-komiikan osalta maaliskuu on Netflixissä kattava, kun tarjonta kasvaa peräti viidellä uudella spesiaalilla. Kenties odotetuin näistä on Last Comic Standing -sarjasta tunnetuksi tulleen, mutta mukana on myös pitkän linjan koomikko, brassikoomikkosekäTässä vielä kaikki maaliskuun uudet elokuvat ja stand-upit julkaisujärjestyksessä:In Good HandsAll Hail