Netflix: Ei, emme aio välittää Venäjän propagandakanavia

Viikonloppuna syntyi laaja kampanja verkossa Netflixiä vastaan, kun selvisi, että suoratoistopalvelu saattaa lisätä Venäjän valtiolliset TV-kanavat palveluunsa.

Tämän hetken tilanteen huomioonottaen, meillä ei ole aikeissa lisätä vaadittuja kanavia palveluumme

Taustalla on Venäjän lainsäädäntö, joka lisäsi Netflixin "merkittävien audiovisuaalista sisältöä välittävien toimijoiden" listalle. Kaikilla kyseisellä listalla olevilla on velvollisuus välittää Venäjällä maan omia, kansallisia TV-kanavia.Uusi velvoite astuu voimaan huomenna, maaliskuun ensimmäisenä päivänä.Netflix kertoi aiemmin, että yhtiö ei ole lopettamassa toiminttansa Venäjällä, joka johti Suomessakin Netflixin tilauksen perumisiin . Käytännössä Venäjällä toiminnan jatkaminen maan lakien mukaan vaatii Venäjän valtion kontrollissa olevien kanavien jakelua. Nyt Netflix on päättänyt uhmata Kremliä: yhtiö jatkaa Venäjällä, mutta ei aio ottaa Venäjän TV-kanavia palveluunsa mukaan.Aiheesta uutisoineelleyhtiön edustaja kommentoi tilannettä näin: