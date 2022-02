Ensimmäinen lasti Elon Muskin StarLink-vastaanottimia saapui Ukrainaan

Kuten uutisoimme viikonloppuna, Ukrainan valtion virkamies vinkkasi Elon Muskille Ukrainan verkkoyhteyksien olevan tuhoutuneet sodan vuoksi - ja ehdotti, että Musk voisi tarjota StarLink-satelliittinettiä maalle.

Näin kävikin, Elon Musk lupautui oitis avaamaan omistamansa StarLinkin verkkoyhteydet myös Ukrainaan . Samalla Musk lupasi toimittaa välittömästi maahan kipeästi kaivattuja StarLinkin terminaaleja, joilla satelliittiverkkoon saa yhteyden.StarLinkin verkkoyhteys käyttää maata kiertävällä radalla olevaa valtavaa StarLinkin satelliittiparvea yhteyksiinsä. Koska verkkoyhteys ei tarvitse lainkaan maan päällä kulkevaa yhteyttä, se on myös äärimmäisen näppärä keino kriisialueille, joissa infrastruktuuri on usein tuhoutunut.Ja toiminta on ollut nähtävästi nopeaa, sillä Ukrainan varapääministeri ilmoitti jo tänään illasta ensimmäisten StarLink-terminaalien saapuneen maahan.