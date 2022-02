4K-mediatoistimet vertailussa: Xiaomi TV Stick 4K vs Nokia Streaming Box 8000 vs Strong Leap-S1

Erilaisia televisioon liitettäviä Android TV -lisälaitteita on saatavilla muutamien vaihtoehtojen voimin. Näistä vaihtoehdoista vertailussa ovat Xiaomi TV Stick 4K, Nokia Streaming Box 8000 ja Strong Leap-S1.

Suorituskyky

Hinta

Streaming Box 8000 ja Leap-S1 ovat erillisiä laatikoita, kun taas TV Stick 4K on pienikokoinen tikku, joka kytketään suoraan television HDMI-porttiin. Yhteistä laitteille on 4K-tarkkuuden tukeminen ja Android TV -käyttöjärjestelmän käyttäminen.Xiaomin TV Stick 4K on kolmikosta yksinkertaisin. Se liitetään suoraan television HDMI-porttiin. Pakkauksen mukana toimitetaan myös lyhyt HDMI-jatkojohto, mikäli TV Stick 4K ei suoraan mahdu porttiin. Tikulle virtaa saadaan Micro USB -liitännän kautta. Johto voidaan kytkeä joko television USB-porttiin tai virtaa voidaan syöttää mukana tulevan verkkovirtalaturin kautta.Streaming Box 8000 ja Leap-S1 ovat pienikokoisia tv-bokseja. Ne kytketään televisioon mukana tulevan HDMI-kaapelin kautta ja virtaa syötetään verkkovirtalaturin kautta.TV Stick 4K-tikussa tyydytään vain langattomiin yhteyksiin, mutta kahdesta muusta laitteesta löytyy enemmän vaihtoehtoja.Leap-S1 sisältää HDMI-portin ja virtaliitännän lisäksi Ethernet-portin, 3.5 mm AV-ulostulon, S/PDIF-ulostulon, IR extender portin, USB 2.0- ja USB 3.0-liitännän sekä Micro SD-muistikorttipaikan.Streaming Box 8000 tarjoaa Ethernet-portin, 3.5 mm AV-ulostulon, optisen ääniliittimen, USB-A 3.0 -liitännän ja UBS-C -liitännän.Leap-S1:n taakse on siis pakattu hieman enemmän, mutta toisaalta tämä saattaa aiheutua ongelmaksi, sillä esimerkiksi HDMI ja AV ovat lähekkäin toisiaan ja näin paksummat kaapelit eivät mahdu vierekkäin.Leap-S1:n muistikorttipaikka on kuitenkin hyvä lisä, sillä jokaisessa laitteessa on vain 8 gigatavua sisäistä tallennustilaa. Tämän saa täytettyä melko nopeasti sovelluksilla ja peleillä. Lisäksi kaksi USB-A-paikkaa voi olla kätevä, jos haluaa yhdistää vaikkapa USB-liitäntää käyttävän näppäimistön ja USB-muistitikun samanaikaisesti. Streaming Box 8000:n USB-C -liitäntää on tarkoitettu matkapuhelimen lataukseen.Kaikki sisältävät Wifin (802.11 a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz) ja Bluetoothin. Jälkimmäisen kohdalla on hieman eroa, sillä Xiaomin laite tarjoaa Bluetooth 5.0 -yhteyden ja kaksi muuta Bluetooth 4.2-yhteyden.Jokainen sisältää myös Chromecast-yhteyden, jolla sisältöä saa toistettua esimerkiksi puhelimesta televisiolle.Laitteiden käyttöönotto on nopeaa, sillä sen voi tehdä Android-puhelimella.Käyttöönoton yhteydessä Strongin laite ei ehdota asennettavia sovelluksia, mutta Nokia ja Xiaomi ehdottavat.Esimerkiksi Xiaomi ehdottaa asennettavaksi AirConsole - TV Gaming Console -sovellusta, joka sisältää pelejä, joita voi pelata television näytöllä käyttämällä puhelinta ohjaimena. Xiaomin laite tarjoaa käyttöjärjestelmässä myös joitain muita lisäyksiä, kuten Mi Channel, joka ehdottaa ohjelmia ja sovelluksia.Erikoisin lisäys Xiaomin kohdalla on PatchWall, jolle löytyy myös oma painike kaukosäätimessä. Tämä ei kuitenkaan itsellä edes käynnisty, joten se on aikalailla turha lisäys.Kaikki laitteet käyttävät Android TV -käyttöjärjestelmää. Vain Xiaomin laite käyttää versiota 11, kun kaksi muuta vielä 10 versiota.Kun laitteen on saanut käyttöön, kannattaa tarkistaa heti sovelluspäivitykset (Google Play - oma profiili), sillä näitä yleensä on ja ne parantavat käyttökokemusta.Käyttöjärjestelmää hallitaan kaukosäätimellä. Xiaomin ja Strongin kaukosäätimet ovat samankaltaisia ja sisältävät vain muutaman painikkeen. Nokian kapua on puolestaan suuri ja sisältää paljon painikkeita. Näillä painikkeilla voi esimerkiksi keskeyttää toiston nopeasti.Lisäksi Nokian kaukosäädin sisältää taustavalaistuksen. Kaikki kaukosäätimet toimivat paristoilla, mutta Xiaomin laite on ainoa, jonka mukana paristoja ei toimiteta.Koska kyseessä on Android TV, Android-puhelinta voi käyttää laitteiden kaukosäätimenä Streaming Box 8000:n sisällä on Cortex-A55-neliydinprosessori, Leap-S1:n sisällä Cortex-A53-neliydinprosessori ja Xiaomin laitteen sisällä Cortex-A35+-neliydinprosessori.Grafiikasta vastaa laitteissa ARM Mali-G31 MP2, RAM-muistia on 2 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 8 gigatavua.Yleinen suorituskyky näyttää olevan hyvä jokaisessa, sillä sovellukset avautuvat kohtuullisen nopeasti. Yleisesti Android TV-laitteita mainostetaan myös pelilaitteina, sillä näihin voi kytkeä Bluetooth-peliohjaimen tai boksien kohdalla voi käyttää USB-A-liitäntää yhteyden muodostamiseen.Rush Rally 2 -pelin pelaaminen Full HD -laadulla ja parhailla asetuksilla on kuitenkin liikaa jokaiselle laitteelle, sillä ruudunpäivitys putoaa selvästi alaspäin. Peli on pelattavissa jokaisella laitteella 720p-laadulla ja heikommilla asetuksilla. Pikaisen testin perusteella laitteet sopivat vain joidenkin kevyempien pelien pelaamiseen.Xiaomi kertoo laittensa tukevan Dolby Vision-, Dolby Atmos- ja DTS-tekniikoita. Streaming Box 8000:n kohdalla on mainittu Dolby Digital Plus ja DTS, kun taas Leap-S1 tukee Dolby Digital / Dolby Digital Plus.Xiaomi TV Stick 4K:n hinta on 79 euroa , Leap-S1 maksaa noin 74 euroa ja Streaming Box 8000 99 euroa . Jälkimmäistä näistä myytiin hiljattain 69 eurolla.