Dreamen moppaava ja itsensä puhdistava robotti-imuri saapuu myyntiin Suomessa

D-kirjaimen mutoinen Dreame Bot W10 sijoittuu aikalailla robotti-imurien kärkikastiin, sillä hintaa on 799 euroa.Se ei kuitenkaan ole ihan perinteinen lattioita imuroiva robo, vaikka senkin pitäisi onnistua mukavasti 4 000 Pascalin imutehon myötä.Dreame Bot W10 -robotissa on panostettu enemmän moppaukseen, sillä laitteen pohjassa on kaksi pyöröharjaa.Imurin mukana toimitetaan lataustelakka, joka toimii sekä imurin latauspisteenä että imurin puhdistamista varten.Lataustelakan alaosassa on pesutaso, jonka pienet vesisuihkut ruiskuttavat vettä imurin harjasosiin. Näiden pyöriessä lika irtoaa ja harjakset puhdistuvat. Samalla likainen vesi siirtyy lataustelakan omaan likavesisäiliöön, josta likavesi voidaan tyhjentää viemäriin. Lataustelakka myös kuivattaa pestyt harjakset, mikä ehkäisee homeen muodostumista.W10 navigoi itsensä tasaisin väliajoin telakalle, kun pyöröharjat likaantuvat. Imuri osaa jättää maton ja muut kangaspinnat moppaamatta.Moniin muihin robotti-imureihin verratessa W10 ei osaa automaattisesti tyhjentää omaa rikkasäiliötään, vaan tämä tulee tehdä manuaalisesti.Imurissa on kolme eri käyttötilaa. Näitä ovat pelkkä imurointi tai moppaus sekä kokonaisvaltainen siivous, jolloin imuri suorittaa molemmat toimenpiteet kerralla.LiDAR-anturitekniikan ansiosta imuri mittaa ympäristönsä tarkasti ja luo siitä kartan, mikä nopeuttaa siivoamista. Robotti-imuri tallentaa muistiinsa jopa kolme erilaista karttatasoa kerralla, jolloin myös monikerroksisten asuntojen ja talojen imurointi sujuu tehokkaasti.Imurissa on 6 400 milliampeeritunnin akku, josta riittää virtaa jopa 300 neliömetrin siivousurakkaan. Akun loppuessa robotti navigoi itsensä latausalustalle ja jatkaa siivousta, kun virtaa on riittävästi.