Nämä elokuvat ja sarjat saapuvat Amazon Prime Videoon maaliskuussa

Prime Videon maaliskuun kattaus on paljastettu. Palveluun on luvassa esimerkiksi Star Trek: Picard (kausi 2), The Boys Presents: Diabolical, Lucy and Dessi, Upload (kausi 2) ja Deep Water.









Samana päivänä palveluun saapuu myös kahdeksan jakson mittainen animoitu The Boys Presents: Diabolical, joka paljastaa The Boys -sarjan universumista ennennäkemättömiä tarinoita.











11. maaliskuuta saapuva Upload on Emmy-palkitun kirjailijan Greg Danielsin (The Office, Parks and Recreation) uusi scifi-komediasarja, joka sijoittuu teknisesti hyvin kehittyneeseen lähitulevaisuuteen, jossa hologrammipuhelimet, 3D-ruokatulostimet ja automatisoidut ruokakaupat ovat tavallisia asioita.



Elokuvaohjaajan Adrian Lynen eroottinen trilleri, Deep Water kertoo vauraasta neworleansilaisesta pariskunnasta, Vicistä ja Melinda Van Allenista, joiden avioliitto on murenemassa katkeruuden, kateuden ja epäluottamuksen aiheuttaman paineen alla. Keskinäisen provosoinnin ja psykologisen pelin myötä asiat alkavat kuitenkin nopeasti muuttua tappavaksi kissa ja hiiri -leikiksi. Tämä elokuva saapuu palveluun 18. maaliskuuta.



