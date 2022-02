TCL:n keskitason 4K QLED C635-sarja myyntiin huhtikuussa

TCL Electronics tuo C635-sarjan myyntiin Suomessa huhtikuun lopulla. Se on jatkoa viime vuoden 4K QLED C72 -sarjalle.

"Olemme erittäin ylpeitä koko vuoden 2022 uudesta tuotevalikoimastamme ja odotamme innolla, jotta voimme kasvattaa asemaamme Pohjoismaissa ja tulla entistä suuremmaksi toimijaksi televisiomarkkinoilla. Meillä on edessämme kaiken kaikkiaan jännittävä vuosi", kertoo TCL Nordicin tuoteasiantuntija Sebastian Skarp.

C635 -sarjan televisiot käyttävät 4K-tarkkuutta ja perustuvat QLED LCD -tekniikkaan. Tuettuna on Dolby Vision/Atmos ja HDR10+. Ohjelmiston osalta televisiot käyttävät Google TV:tä.C635-sarjan kokovaihtoehdot ovat 43, 50, 55, 65 ja 75 tuumaa.Pelaamisen osalta televisiossa on HDMI 2.1 -portti, joten se sopii käytettäväksi uusimpien konsoleiden kanssa ja tukee esimerkiksi ALLM (Auto Low Latency Mode) -ominaisuutta, jonka avulla videopelikonsoli tai PC-grafiikkakortti vaihtaa television automaattisesti pelitilaan pienimmän viiveen saavuttamiseksi. Lisäksi televisiossa on Game Master, jonka ansiosta TCL C63 -sarja optimoi näytön videopelien käyttöön.Virkistystaajuus on tosin 60 Hz. TCL lupaa myöhemmin tänä vuonna markkinoille 144 Hz Mini LED -televisiot , jotka sopivat entistä paremmin pelaamiseen.C635-sarjan televisioissa on myös ONKYO:n kaiuttimet ja TCL Magic Camera -kamera, jota voi käyttää Google Duo -videokeskusteluihin.C635-sarja tulee saataville huhtikuun lopussa valituilta jälleenmyyjiltä koossa 43, 50, 55, 65 ja 75 tuumaa suositushintaan 699€, 799€, 899€, 1099€ ja 1 799€.Hinnaltaan C635-sarja kilpailee esimerkiksi Nokian uusia QLED-televisiota vastaan