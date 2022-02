Päivän diili: Erittäin hyvää siivousjälkeä tuottavan Roomba i3 -robotti-imurin saa nyt 199 eurolla

Erikoisen 22.2.2022 päivämäärän vuoksi eri jälleenmyyjät ovat laittaneet joitakin tuotteita alennusmyyntiin. Yksi hyvistä aleista löytyy iRobotin Roomba-imurista.

Päivän diili

Roomba i3 -robotti-imuria myydään nyt vain 199 eurolla , kun viime aikoina hinta on ollut 299 euroa eli säästöä tulee nyt 100 euron verran.Yleensä halvalla ei saa kovin hyvää robotti-imuria, mutta nyt sellaisen saa, sillä Roomba i3 tuottaa erittäin hyvää siivousjälkeä ja se selviää esteistä kiitettävän hyvin. AfterDawn on testannut Roomba i3+ -mallin . Vuoden 2021 toukokuussa julkaistussa arvostelussa kerrottiin Roomba i3 -roboimurin olevan erinomainen vaihtoehto 300 - 400 euron hintaluokassa, mutta nyt siis alennetulla hinnalla tämä on tietenkin vieläkin parempi hankinta.Roomba i3 ja i3+ ovat sama laite, mutta näistä ainoastaan "plussamallin" mukana toimitetaan tyhjennykseen kykenevä latausasema. Roomba i3 -mallin mukana toimitetaan tavallinen Home Base Charging Station -latausalusta, johon robo osaa navigoida itse, kun akku on vähissä.Roomba i3 -mallista on poistettu älykkäät karttaominaisuudet eli sille ei voi siis kertoa, että sen pitäisi siivota tänään ainoastaan keittiö, vaan siivousalueena on aina koko asunto.Tarjous löytyy Gigantilta ja tarjous on voimassa vain tiistaina 22.2.