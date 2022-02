Viimeinen traileri ennen julkaisua: Tältä näyttää odotettu Elden Ring

Vuoden alun ehdottomasti odotetuimpiin peleihin lukeutuva Elden Ring on pian kuluttajien käsissä.

Hidetaka Miyazakin kädenjälki jatkuu Souls-pelien jälkeen nyt Game of Thronesin taustalla olevan kirjasarjan luojan, George R. R. Martinin, kanssa yhteistyössä kirjoitettun Elden Ringin myötä. FromSoftwaren uudesta pelistä voidaan odottaa Souls-peleistä ja sitä seuranneista Bloodbornesta ja Sekirosta tuttua pelimekaaniikkaa sekä vaarojen täyteistä fantasiamaailmaa.FromSoftware on nyt julkaisun kynnyksellä – julkaisu tapahtuu 25. päivä eli tämän viikon perjantaina – esitellyt viimeisen trailerin Elden Ringille. Oheisella kuuden ja puolen minuutin mittaisella trailerilla nähdään paljon pelimateriaalia ja tarjotaan kattava taustakatsaus pelin tarinaan.Trailerilla esitellään niin uniikkeja NPC-hahmoja ja vihollisia, vapaasti kuljettavaa maastoa, uusia pelimekaniikkoja, moninpeliä ja paljon muuta.Elden Ring saapuu konsoleille (PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) ja PC:lle 25. päivä kuluvaa kuuta.