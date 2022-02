Samsungin vuoden 2022 Neo QLED -mallisto saapuu myyntiin 6. huhtikuuta - Hinnoista osa paljastettiin

QN900B - 65″, 75″, 85″

QN800B - 65″, 75″, 85″

QN700B - 55″, 65″, 75″

QN95B - 55″, 65″, 75″, 85″

QN90B - 43″, 50″, 55″, 65″, 75″, 85″

QN85B - 55″, 65″, 75″, 85″

Samsung Neo QLED -televisio. Kuva: Samsung

QN900B, 65", suositushinta: 5 699 €

QN800B, 65", suositushinta: 4 199 €

QN700B, 65", suositushinta: 3 699 €

QN95B, 65", suositushinta: 3 499 €

QN90B, 65", suositushinta: 2 799 €

QN85B, 65", suositushinta: 2 499 €

Vuoden 2022 Neo QLED -mallisto koostuu kuudesta televisiosta, joista kolme käyttää 8K-tarkkuutta ja kolme 4K-tarkkuutta.8K-malleja ovat QN900B, QN800B ja QN700B.4K-malleja ovat QN95B, QN90B ja QN85B.Kokovaihtoehtoja on tarjolla 43 ja 85 tuuman välillä.8K Neo QLED:4K Neo QLED:Suomen osalta 65 tuuman kokoisille malleille on annettu suositushinta:Neo QLED -televisiot ovat Samsungin huippuluokan LCD-televisioita. Neo QLED viittaa käytettyyn taustavalaistukseen. Näissä malleissa käytetään Quantum Mini LEDjä valaistuksessa, jota on tehostettu 14-bittisellä HDR Mapping -tekniikalla, joka lisää entistä enemmän yksityiskohtia tummiin ja kirkkaisiin kohtauksiin. Ilmeisesti kyseinen tekniikka on käytössä vain 55" tai suuremmissa malleissa.Kuvanlaatua on saatu parannettua uuden Neo Quantum -prosessorin ja sen tarjoaman kuvatekniikan ja äänen edistymisen ansiosta.Lisäksi myös ääniominaisuuksia on parannettu. Vuoden 2022 mallissa on OTS Pro, joka perustuu OTS:ään (Object Tracking Sound), joka ohjaa äänen liikkumista huoneessa. OTS Pro sisältää tehokkaat ylöspäin suunnatut kaiuttimet, jotka luovat ylemmän surround-äänen. 2022 Neo QLED sisältää myös Dolby Atmos -äänen.Uusissa televisiossa on myös päivitetty käyttöliittymä, joka sisältää esimerkiksi Gaming Hubin. Tämän ominaisuuden avulla pelaaminen television kautta pitäisi olla helpompaa ja nopeampaa kokemuksen osalta.Samsungin tiedotteen mukaan Gaming Hub tosin saapuu televisioihin vasta kesän 2022 aikana ja sen sisältämät ominaisuudet saattavat vaihdella alueittain.Pelaamisen osalta tämän vuoden Neo QLED -mallit tukevat HDMI 2.1 -liitäntää (4K@120Hz tai 4K@144 Hz mallista riippuen) kaikkien neljän portin osalta. Käytännössä televisioiden pitäisi sopia pilvi-, konsoli- ja PC-pelaamiseen.