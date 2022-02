Apple juhlistaa ensimmäistä parhaan elokuvan Oscar-ehdokasta

Applen suoratoistopalvelu ei ole kenties noussut yhtä suosituksi kuin sen pahimmat kilpailijat, mutta sen katalogista löytyy nimekkäitä tuotoksia ja tuottajia. Spielbergin, M. Night Shyamalan ja muut huippunimet eivät kuitenkaan ole kyenneet Apple-tuotoksissaan samaan mihin viimevuotinen pienen budjetin elokuva CODA pystyi.

CODA on Applen ensimmäinen elokuva, joka on saanut parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden. Sundance-voittoja kahminut CODA on suureksi osaksi kuurojen tähdittämä elokuva, jossa seurataan CODA (Child of Deaf Adults eli kuurojen lapsi) Rubyn perhe-elämän ja tulevaisuuden unelmien välistä konfliktia.



Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pääosin kuuroista koostuvalla näyttelijäkaartilla varustettu elokuva kamppailee kaikkein kirkkaimmasta Oscarista.



Apple sai kaikkiaan kuusi Oscar-ehdokkuutta, joista kolme oli CODAn. Parhaan elokuvan Oscarin lisäksi elokuvan käsikirjoittaja Siân Heder sekä sivuosan Troy Kotsur kilpailevat kultaisesta patsaasta.



Cupertinolaisyhtiö juhlistaa tätä teatterijulkaisulla, jota pääsee katsomaan ilmaiseksi. Suomessa valitettavasti teatterijulkaisua ei nähdä, vaan teatterit aukeavat CODAlle vain Yhdysvalloissa sekä ainoana Euroopassa Lontoossa.