Traficom antoi operaattoreille suosituksen huijauspuheluiden estämiseksi

"Suomalaiset teleoperaattorit ovat tehneet erittäin hyvää yhteistyötä suositustyöryhmässä yhteistä tavoitetta kohti. Operaattorit ovat alusta alkaen pitäneet uutta suositusta välttämättömänä rikollisen toiminnan lopettamiseksi. Uskomme, että luottamus siihen, että suomalaisesta numerosta tulevaa puhelu on oikeasti soitettu suomalaisesta puhelinliittymästä, voidaan palauttaa suosituksen toimenpiteillä. Uskon, että operaattorit tulevat ottamaan laaja-alaisesti nämä yhdessä määritellyt keinot käyttöön, vaikkei niiden käyttöönottamiseen vielä operaattoreita velvoiteta", kiittää ryhmän puheenjohtaja, kehityspäällikkö Lauri Isotalo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Huijauspuheluissa käytetään väärennettyjä numeroita. Soittajan numeron väärentäminen koskee poikkeuksetta ulkomailta Suomeen soitettuja puheluja.Traficomin mukaan nyt annetussa suosituksessa on annettu ohjeita ja teknisiä keinoja tunnistaa ulkomaanliikenteen soittaja ja numeron käyttöoikeus Suomessa ja siten estää huijaussoittojen päätyminen puhelujen vastaanottajille.Suositus on valmistettu yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Traficom kertoo, että suositusta varten operaattoreiden kanssa on käyty läpi erilaisia teknisiä keinoja ratkaista esillä oleva ongelma ja valittu niistä toteutuskelpoisimmat. Traficomin tiedotteessa ei kuitenkaan tarkemmin selvitetä näitä keinoja.Traficomin mukaan keinojen käyttöönotto on operaattoreille vapaaehtoista, mutta vuoden 2022 aikana annettava määräys tulee velvoittamaan operaattoreita niiden käyttöönottamiseen.Traficom huomauttaa myös, että Suomessa toimivat yritykset voivat uuden suosituksen mukaisesti myös jatkossa ostaa ja tarjota vaihde- tai call center -palveluja yrityksen käyttöön ulkomailta käsin. Suositus ohjeistaa miten yhdysliikenne on järjestettävä teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä siten, että yritysvaihteesta tulevat puhelut voidaan tunnistaa ja numeroiden käyttöoikeus varmistaa.