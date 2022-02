Sonyn LinkBuds-kuulokkeet eroavat muista ulkonäöllä ja käyttötarkoituksella

Kuulokkeiden keskellä on reikä. Sen ideana on päästää ympäristön äänet läpi käyttäjän korviin, kun käyttäjä kuuntelee musiikkia tai esimerkiksi podcastia. Sony tosin lupaa, että kuulokkeiden precise voice pickup -tekniikka pitää puhelut vapaana taustamelusta.Aktiivista melunvaimennusta LinkBuds-kuulokkeet eivät tarjoa. Sellainen ominaisuus löytyy WF-1000XM4 -kuulokkeista . Yhteistä näille kuulokkeille on V1-piirin käyttäminen.Sonyn mukaan kuulokkeet tarjoavat "Never Off" -käyttökokemuksen eli niitä voi pitää yllä vaikkapa koko päivän ajan. Sony kertoo, että uudenlainen muotoilu tarjoaa myös uusia äänikokemuksia AR-pelaamiseen, kotona työskentelyyn ja AR-ääninavigointiin.Koko päivän käyttöä tosin rajoittaa akunkesto, joka on 5,5 tuntia. Kotelo tuo lisävirtaa 12 tunnin edestä. 90 minuutin lataus tuottaa lisää kuunteluaikaa 90 minuutin edestä.Kuulokkeissa on Wide Area Tap -ominaisuus, jonka myötä kuulokkeiden hallinta ja säädöt ovat helposti sormien ulottuvilla. Napauttamalla korvan etuosaa kaksi tai kolme kertaa käyttäjä voi säätää äänentoistoa omien mieltymysten mukaisesti.Lisäksi kuulokkeet ovat saaneet IPX4-luokituksen eli ne kestävät roiskeita ja hikeä. LinkBuds-kuulokkeet tukevat Googlen Fast Pair -ominaisuutta, joten pariliitos Android-laitteiden kanssa onnistuu vaivattomasti. Myös Windows 10- ja Windows 11-koneiden Swift Pair -ominaisuus on tuettuna.Lisätietoa kuulokkeista saa täältä