F1 TV Pro toimii nyt Suomessa - kaikki kisat 109,99 eurolla vuodessa

Suomalaiset formulafanit voivat nyt katsoa kisat ja studiot F1-sarjan omasta suoratoistopalvelusta Elisa Viihde Viaplayn lisäksi.

on aiemmin Suomessa ollut geoblokattu, mutta nyt sen saa tilattua tämän sivun kautta F1 TV Pro eroaa Elisa Viihde Viaplaysta etenkin hinnan osalta. Ensimmäinen maksaa 109,99 euroa vuodessa tai 13,99 euroa kuukaudessa, kun jälkimmäisen hinta on peräti 39,99 euroa kuukaudessa. Elisa Viihde Viaplayn tarjontaan toki kuuluu muuta urheilua ja viihdettä.F1-sarjan omasta suoratoistopalvelu sisältää kattavasti kaikki kisat ja studiot suorana sekä esimerkiksi koosteet ja kisat jälkikäteen. F1 TV Pron selostuskieli on englanti.Lähde: Iltalehti