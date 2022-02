309 euron DJI Mini SE -kuvauskopteri saapuu myyntiin Suomessa

Boston Group tuo myyntiin minimalistisen ja edullisen DJI Mini SE -kuvauskopterin, jolla voi kuvata maisemia lintuperspektiivistä helposti ja turvallisesti. Kyseinen kopteri julkaistiin jo viime vuoden kesällä.

DJI:n mukaan konetta on helppo lennättää. Ohjauspainikkeita ja -toimintoja on suoraviivaistettu ja helpotettu, joten kopterin ohjaaminen ja käyttö sujuu vaivatta ilman aiempaa kokemusta. Kopteri lähettää kamerakuvaa reaaliaikaisesti suoraan älypuhelimen näytölle.Pienikokoista konetta on helppo kuljettaa mukana ja se painaa vain 242 grammaa.Videon osalta voi kuvata parhaimmillaan 2720 x 1530 pikselin tarkkuudella 30 fps:n nopeudella tai Full HD -tarkkuudella 60 fps:n nopeudella. Kuvia tallennetaan 12 megapikselin tarkkuudella. Kolmiakselisen gimbaalin luvataan pitävän kuvan vakaana.Lentoaikaa yhdellä akulla on peräti 30 minuuttia. Kopteri on myös lentokykyinen tuulisella säällä ja kestää jopa yli 10 metriä sekunnissa puhaltavat puhurit.DJI Mini SE tulee myyntiin välittömästi 309 euron kuluttajahintaan . Kuvauskopterin mukana toimitetaan ohjain, kopterin ladattava akku, ylimääräiset roottorilavat ja kaikki muu lennättämiseen tarvittavat tarvikkeet.DJI Mini SE Fly More Combon kuluttajahinta on 409 euroa . Se sisältää kaikki peruspaketin varusteet sekä kaksi lisäakkua, niiden latausyksikön, kaksi roottorilapasettiä, kantolaukun ja usb-laturin.DJI Mini SE -kopteri muistuttaa DJI Mini 2 -kopteria , ja nämä tukevatkin samoja lisätarvikkeita.Lisätietoa saa täältä