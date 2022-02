Audio-Technica julkaisi ATH-CKS50TW -nappikuulokkeet jopa 20 tunnin akunkestolla

on julkaissut uudet ATH-CKS50TW -langattomat nappikuulokkeet, jotka lupaavat jopa 20 tuntia akunkestoa yhdellä latauksella. Julkaisusta kertoo esimerkiksi The Verge

20 tunnin käyttöaikaan ylletään ilman melunvaimennusta, kun taas melunvaimennuksen kanssa akunkesto on 15 tuntia.Lisäksi kotelon luvataan tuovan lisää aikaa jopa 30 tunnin edestä. 10 minuutin lataus kotelossa tuottaa jopa 90 minuutin edestä kuuntelua.Kuulokkeissa on melunvaimennus ja myös läpikuuluvuus-tila. Lisäksi kuulokkeet on varustettu mikrofoneilla puheluita varten. Audio-Technica lupaa kuulokkeiden pysyvän korvissa urheilun aikana ja ne ovat saaneet IPX4 -luokituksen.Pelaamista ja videoiden katselua ajatellen kuulokkeiden kerrotaan sisältävän pienen viiveen erillisen tilan avulla. Tilaa ja muita ominaisuuksia voi hallita Audio-Technican sovelluksen avulla. Langattomasta yhteydestä vastaa Bluetooth 5.2 ja kuulokkeet voidaan yhdistää esimerkiksi älypuhelimeen ja tietokoneeseen samanaikaisesti.Hintaa ATH-CKS50TW -kuulokkeilla on 169 euroa. Lisätietoa saa täältä