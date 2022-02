Päivän diili: Nokian 4K Streaming Box -mediatoistimen saa nyt 69 eurolla - säästä 30 euroa

Erilaiset mediatoistimet tarjoavat nopean ja edullisen ratkaisun suoratoistosisällön toistamiseen televisiolla, mikäli televisio ei itse sitä tue tai muuten esimerkiksi television käyttöjärjestelmän toiminta ei miellytä. Yksi tällaisista laitteista on Nokia-brändin alla kulkeva Streaming Box 8000, jota saa nyt edullisemmalla hinnalla.

Päivän diili

Laitetta saa nyt 69 eurolla StreamViewin omasta verkkokaupasta , joka kehittää Nokia-televisioita ja mediatoistimia. Muilla jälleenmyyjillä toistimen hinta on 99 euroa, joten säästöä tulee 30 euron verran.Streaming Box 8000 kykenee toistamaan 4K-sisältöä ja laitteessa käytetään Android TV -käyttöjärjestelmää. Laite liitetään television HDMI-porttiin. Lisäksi boksista löytyvät digitaalinen ääniliitäntä, AV, USB-C- ja Ethernet RJ45 -liitäntä sekä Wifi- ja Bluetooth-yhteydet. Streaming Box -laitteessa on myös Chromecast-toiminto.Streaming Box 8000 kilpailee muun muassa Xiaomin tuoretta TV Stick 4K -tikkua vastaan, joka saapui juuri myyntiin Suomessa . Tarjouksen myötä Streaming Box 8000 on nyt hieman edullisempi kuin Xiaomin tikku.Tarjous löytyy StreamView-verkkokaupasta.