Eikö oman television koko riitä? Nyt voit vuokrata Finnkinon teatterin pelikäyttöön

Finnkinon teatterin voi nyt ostaa pelikäyttöön. Aiemmin tämä oli mahdollista vain Helsingissä, mutta nyt pelisession voi osaa myös Vantaalla, Espoossa, Oulussa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa sekä Lappeenrannassa.

"Haluamme jatkuvasti kehittää palveluitamme ja tuoda uusia sisältöjä asiakkaillemme. Big Screen Gaming -konseptia on testattu muutamassa teatterissa pääkaupunkiseudulla ja se on selvästi herättänyt kuluttajien kiinnostuksen. Kokemus pelata elokuvasalin isolla kankaalla yhdessä kavereiden kanssa on saanut hyvää palautetta," kertoo Finnkinon kaupallinen johtaja Hannele Wolf-Mannila.

Finnkino kertoo, että tilauksia voi tehdä sunnuntai-illasta torstaille ja se tulee varata vähintään viikkoa edeltävänä sunnuntaina eli esim. ma 21.2. näytökset ovat myynnissä su 13.2. saakka. Aikaa ei tarvitse viettää yksin, sillä näytöksen voi ostaa enintään 10 hengelle.Leffasalin saa kokonaan omaan pelikäyttöön 230 € hintaan. Jos mukana on 10 henkeä, on pelisession hinta tällöin 23 euroa henkeä kohden. Pelaajat voivat myös tilata ennakkoon tarjoilua tilaisuuteen. Pelisession kesto on 2,5 tuntia.Saliin täytyy tuoda oma HDMI-liitännällä varustettu pelikonsoli sekä langattomat ohjaimet.Lisätietoa saa täältä