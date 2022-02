Applen AirTag-paikantimet aiheuttivat pahan ongelman - Ei-toivottua seurantaa yritetään nyt saada kuriin päivityksillä

Jotta mahdollisen seurannan huomaa, Apple ilmoittaa tästä käyttäjälle. Ilmoitus on kuitenkin tullut vasta 8 - 24 tunnin kuluessa, kun se on ollut erossa omistajastaan. Tulevaisuudessa ilmoituksen pitäisi tulla aikaisemmin.Aikaisemmasta ilmoituksesta hyötyvät lähinnä iOS-käyttäjät, sillä Androidin puolella vastaavanlaista automaattista ilmoitusta ei ole. Seurannan tarkistaminen onnistuu manuaalisesti Applen Android-sovelluksella . Ilmoitusta ei myöskään ole luvassa, mikäli käyttäjällä ei ole älypuhelinta.AirTagin kaiutin puolestaan ilmoittaa olemassaolonsa kovemmalla äänellä, jotta sen löytää nopeammin. Lisäksi iOS-puhelimet saavat samaan aikaan ilmoituksen, jos AirTag pitää ääntä. Tämä auttaa tapauksissa, joissa AirTagin kuuleminen voi olla hankalaa tai sen kaiutinta on laitettu hiljaiseksi rikollisten toimesta.Lisäksi iPhone 11-puhelimen tai uudemman mallin omistajat pystyvät paikantamaan jonkun muun AirTagin tarkasti, mikäli sen todetaan tekevän ei-toivottua seurantaan. Aiemmin vain AirTagin omistaja on pystynyt tekemään tämän.Nämä ominaisuudet ovat tulossa myöhemmin tänä vuonna, mutta tarkempaa aikataulua ei annettu.Jatkossa Apple myös ilmoittaa laitteen käyttöönoton yhteydessä, että sitä ei saa käyttää ihmisten seurantaan ja että tällainen toiminta voi olla rikos.Apple on päivittänyt ohjeistustaan AirTagin väärinkäytöstä ja toimintatavoista mahdollisen ei-toivotun seurannan kohdalla