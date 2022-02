Verkkokauppa.com ostaa mm. omista merkeistään ja kiinalaisista kännyköistä tunnetun E-ville -kaupan

Kotimaan elektroniikan verkkokauppojen saralla ei useinkaan tapahdu isoja liikkuja. Mutta nyt yksi suurimmista, Verkkokauppa.com, on tiedottanut ostavansa kotimaisen kilpailijansa E-Ville.com -kaupan.

E-ville on tullut tutuksi monille kuluttajille erilaisten vimpaimien ja mm. kiinalaisten, Suomessa tuntemattomien kännykkämerkkien epävirallisena maahantuojana. E-Villen kautta on voinut ostaa mm.n,in jan kännyköitä. E-Villen erikoisosaamista on sen oma osto-organisaatio Aasiassa, jonka kautta yritys on erikoistunut tuomaan myyntiin tuotteita, joita ei muista kotimaisista verkkokaupoista ole löytynyt.Verkkokauppa.com maksaa E-Villestä noin 5,3 miljoonaa euroa. Ostosummasta 3,3 miljoonaa maksetaan rahassa ja vastaavasti noin 2 miljoonaa euroa Verkkokauppa.com:n osakkeina. Lisäksi kaupassa on myös ehdollinen lisäkauppasumma, joka voi nostaa kaupan kokonaishinnan 12 miljoonaan euroon. Tavoitteiksi Verkkokauppa.com on kaupassa asettanut yhdistyneiden yhtiöiden omien tuotemerkkien myynnin kasvun vuosien 2022 - 2024 välillä.Kauppa toteutuu huhtikuun alussa ja tuolloin E-villen liiketoiminta siirtyy Verkkokauppa.com:n alaisuuteen. Julkisten taloustietojen perusteella E-Villen liikevaihto vuoden 2021 maaliskuussa päättyneellä tilikaudella oli 11,9 miljoonaa euroa, josta yhtiö teki voittoa 103 000 euroa.