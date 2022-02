Sony julkaisi kaksi korkealaatuista Walkman-musiikkisoitinta

Sony on esitellyt laadukasta musiikin kuuntelua harrastaville kaksi uutta Signature Series Walkman-musiikkisoitinta. Uudet NW-WM1AM2 ja NW-WM1ZM2 sijoittuvat hinnaltaan korkealle tasolle, sillä ensimmäisen suositushinta on 1500 euroa ja jälkimmäisen peräti 3800 euroa. Sony kertoo laitteiden tulevan saataville huhtikuussa valituille jälleenmyyjille.

Kalliimman NW-WM1ZM2:n runko on valmistettu happivapaasta kuparista (OFC), jossa on 99,99 % (4N) kultaus. Sony kertoo, että tämä mahdollistaa vankan rungon, jossa on hyvä maadoitus.NW-WM1AM2:ssa on alumiiniseoksesta valettu runko, joka vähentää sähköistä kohinaa, millä varmistetaan vakaa ja korkealaatuinen äänentoisto.Laitteissa on luonnollisesti panostettu äänentoistoon. Sony kertoo, että laitteissa on muun muassa Walkmanille itsenäisesti kehitetty S-Master HX Digital Amp -tekniikka, täysin digitaalinen vahvistin ja korkealaatuisen lyijyttömät juotteet, millä varmistetaan täyteläinen ja rikas ääni.Mallit eroavat johdon osalta. NW-WM1ZM2 -soittimeen on valittu paksu KIMBER KABLE -johto, mikä yhdistää vahvistimen alustan NW-WM1ZM2:n balansoituun kuulokeliitäntään. NW-WM1AM2 käyttää matalaresistanssista OFC-kaapelia, jonka luvataan tarjoavan minimaalisen särön ja erinomaisen kanavaerottelun.Kummassakin soittimessa 5-tuumainen kosketusnäyttö sekä Android 11 -käyttöjärjestelmä. Wifi-yhteyden ansiosta käyttäjä voi ladata tai kuunnella musiikkia suoratoistopalvelusta.Musiikin siirtäminen onnistuu myös USB-C -liitännän kautta.NW-WM1ZM2:ssa on intergroitu 256 Gt:n tallennustila ja microSD-muistikorttipaikka, kun taas NW-WM1AM2:ssa on 128 Gt tallennustila ja microSD-muistikorttipaikka.Sonyn mukaan molemmat mallit tarjoavat jopa 40 tuntia jatkuvaa äänentoistoa 96 kHz FLAC High-Resolution Audio -laadulla.Lisätietoa Walkman-laitteista saa täältä