Savonia-ammattikorkeakoulu joutui kiristyshaittaohjelman kohteeksi perjantaina - asiaa selvitellään

Savonia-ammattikorkeakouluun kohdistui merkittävä tietoturvahyökkäys perjantaina 4.2.2022.

Savonian nettisivuilla kerrotaan , että hyökkäystä ja sen vaikutuksia korkeakoulun toimintaan on selvitetty viikonlopun ajan.Hyökkäyksessä käytettiin kiristyshaittaohjelmaa, joka on lukinnut tiedostoja. Ammattikorkeakoulun tietojen mukaan tähän mennessä ei ole ilmennyt, että henkilötietoja olisi vaarantunut. Netistä löytyvien tietojen perusteella kyseinen kiristyshaittaohjelma on nimeltään, jonka kerrotaan toimivan ja leviävän itsenäisesti.Yle kertoo , että kiristysohjelma on salakirjoittanut ammattikorkeakoulun verkkolevyillä olevia tietoja. Niiden vapauttamiseksi on vaadittu maksua virtuaalivaluutta bitcoineina.Ammattikorkeakoulun toimintaan hyökkäys on vaikuttanut niin, että opettajat tai oppilaat eivät pysty käyttämään joitakin tiedostoja.Tarkemmin hyökkäyksestä ei vielä voida kertoa, sillä tutkinta on kesken.Koulun opetus ja tki-toiminta jatkuvat normaalisti, mutta osin voi esiintyä häiriöitä.