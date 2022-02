GTA V tulee PS5:lle ja Xbox Seriesille maaliskuussa - Sarjan seuraava versio kehitteillä

Rockstar Games on vahvistanut Grand Theft Auto V -pelin saapuvan pian uusille konsoleille. Samalla vahvistettiin virallisesti, että sarjan uusin version on kehitteillä.

GTA V saapuu Sonyn PlayStation 5- ja Microsoftin Xbox Series X|S -konsoleille 15. maaliskuuta. Samalla myös Grand Theft Auto Online saapuu konsoleille. PS5-pelaajat saavat Onlinen ilmaiseksi ensimmäisen kolmen kuukauden ajan.Rockstar Games kertoo, että aiemmat tiedot PS4:n ja Xbox Onen konsoleilla on helppo siirtää uuden sukupolven konsoleille.Grand Theft Auto V ja GTA Online hyötyvät uusien konsoleiden tehoista. Luvassa on uutta grafiikkaa 4K-resoluutiolla ja 60 fps:n nopeudella, parempaa tekstuuria ja piirtoetäisyyttä. Lisäksi tehokkaammilla konsoleilla on käytössä säteenseuranta ja vikkelämmät latausajat.Samassa yhteydessä Rockstar Games vahvisti , että Grand Theft Auton uusimman version kehitys on hyvässä vauhdissa. Pelin nimeä ei virallisesti vielä vahvistettu, mutta oletettavasti se on GTA VI tai GTA 6.Muuta tietoa pelin saapumista ei annettu.