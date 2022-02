Ehdotus: Kielletään TV:n kaukosäätimen Netflix-nappi

Ranska on ollut kautta modernin historian suorastaan vainoharhaisen tarkka suojelemaan maan omaa kulttuuria. Ranskalaisilla TV-kanavilla ja radiokanavilla pitää soittaa tietty määrä ranskankielistä musiikkia ja vastaava vaatimus on sittemmin ulotettu myös suoratoistopalveluihin. Mutta kun kuluttajat Ranskassakin tuntuvat valitsevan mieluusti amerikkalaiset suoratoistopalvelut, ollaan maassa kehittämässä uusia sääntöjä.

Yksi tällainen on on maan parlamentin puuhaama lakiehdotus , joka kieltäisi maasta televisiot, joiden kaokosäätimestä löytyy nappiavaamiselle.Ehdotuksen taustalla on halu pelastaa ranskalaiset TV-kanavat, jotka ovat kovaa vauhtia menettämässä asemiaan suoratoistopalveluille, kuten Netflixille,:lle ja. Logiikan mukaan "liian helppo" pääsy suoraan suoratoistopalveluihin on suoraan pois ranskalaisten TV-kanavien katsojamääristä.Ranska on jo aiemmin kiristänyt televisiovalmistajien säätelyä: maassa tuli tammikuun alusta voimaan laki, jonka perusteella ranskalaisten suoratoistopalveluiden pitää olla vähintään samalla tavalla näkyvissä äly-televisioiden valikoissa kuin kilpailevien amerikkalaisten palveluidenkin.Se, miten Ranska aikoo onnistua lain käytäntöön viemisessä onkin mielenkiintoisempi kysymys: käytännössä kaikki Euroopassa myytävät televisiot ovat samoja, joten muutos vaatisi kaikkien Euroopassa myytävien äly-televisioiden kaukosäädinten muuttamista - tai erillisiä kaukosäätimiä vain Ranskan markkinoille. Netflix-nappi ilmestyi kaukosäätimiin Yhdysvalloissa jo vuonna 2011 ja Eurooppalaisiin äly-televisioihin painike ilmestyi vuonna 2015.