Xiaomin televisioon liitettävä pienikokoinen 4K-mediatoistin nyt myynnissä Suomessa

Xiaomi TV Stick 4K kykenee nimensä mukaisesti toistamaan 4K-sisältöä ja eroaa siten aiemmasta Mi TV Stick -laitteesta , joka toistaa kuvaa Full HD -tasolla.Lisäksi TV Stick 4K tukee Dolby Atmos- ja Dolby Vision-tekniikoita. Laitteessa on neliytiminen Cortex-A35 -suoritin, kahden gigatavun keskusmuisti ja kahdeksan gigatavun tallennustila. Käyttöjärjestelmänä toimii Android TV:n versio 11, jonka myötä laite tukee erilaisia suoratoistopalveluita.Laitetta ohjataan mukana tulevalla kaukosäätimellä.Xiaomi TV Stick 4K -mediatikku on mitoiltaan 10,7 x 2,9 x 1,5 senttimetriä ja painoltaan 42,8 grammaa. Se liitetään television HDMI-liitäntään ja virtaa laittelle annetaan Micro USB -liitännän kautta.Xiaomi TV Stick 4K:n hinta on 79,90 euroa ja se on saatavilla eri jälleenmyyjillä sekä Mistore.fi -verkkokaupassa