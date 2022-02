PS5-myyntiluvut jäivät odotuksista, vaikka konsolia myydään tappiolla

Sony on julkaissut vuosineljännesraportin , joka kertoo ikäviä uutisia PlayStation 5 -konsolin myyntiluvuista.

Japanilaisyhtiön konsolin myyntimittari pysähtyi 17,3 miljoonaan yksikköön vuosineljänneksen lopulla. Tämä tarkoittaa, että neljänneksen myynti oli 3,9 miljoonaa konsolia, joka on vähemmän kuin joulusensongin aikaan.Tämä ei sinänsä ole yllätys, mutta valitettavasti sesonkimyyntikin jäi toivotusta. Niinpä edeltävän tilikauden vastaava jakso tuotti noin 3 miljoonaa myytyä konsolia enemmän.Sony onkin muuttanut arvioitaan ja odottaa nyt tilikauden eli maaliskuun loppuun mennessä 19,3 miljonaa myytyä konsolia aiemmin ennustetun 22,6 miljoonan sijaan.Kuten odottaa saattaa, niin tämä näkyi myös osaston liikevaihdossa, joka putosi viime vuoden n. 6,8 miljardista eurosta 6,3 miljardiin.Sony on tehnyt hiljattain isoja kauppoja pelirintamalla. Erityisen merkityksellinen on konsolivalmistajan omistukseen siirtynyt Destinystä ja alunperin Xbox-yksinoikeuspelisarja Halosta tuttu pelitalo Bungie.Yksinoikeuspelit ovat tärkeitä Sonylle, joka joutuu myymään konsoliaan vielä tappiolla ja konsolien myynti sakkaa komponenttipulan takia.Pelejen ja verkkopalveluiden osaston tulos olikin odotettua heikommasta konsolimyynnistä huolimatta positiivinen viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Liikevoitto kasvoi edeltävästä jaksosta 12 prosenttia, joten pelimyynti paikkasi hyvin heikkoa konsolimyyntiä.Tilikauden osalta ollaan pelipuolella edelleen pakkasella liikevaihdon lisäksi myös liikevoitossa.Kokonaisuudessaan Sonyn tulos oli pitkälti plussalla. Neljänneksen liikevoitto kasvoi edeltävän vuoden vastaavasta peräti 32 prosenttia, pääosin elokuvamyynnin kirittämänä.