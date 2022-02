STIHL esittelee uuden fiksumman RMI 422 PC -robottiruohonleikkurin

STIHL julkaisi uuden version RMI 422 PC -robottiruohonleikkurista, joka kantaa nimeä RMI 422.2 PC. Uusi versio muistuttaa ulkonäöltään edeltäjäänsä.

"RMI 422 PC on hyvin kehitetty ja älykäs robottiruohonleikkuri sekä iMOW-sarjan viimeisin tulokas. Se on varustettu GPS:llä, sitä voidaan käyttää yhdessä iMOW-sovelluksen kanssa ja siinä on Direct Drive Home -toiminto. Nämä mahdollistavat entistä tehokkaamman nurmikonleikkuun", sanoo pohjoismainen tuotepäällikkö Mats Gustafsson, STIHL.

Uuden version kerrotaan sisältävän älykkäämpiä ominaisuuksia, joiden avulla puutarhanhoito viedään uudelle tasolle. Robottiruohonleikkuri leikkaa keskikokoisen, jopa 1 700 neliömetrin viheralueen.Robottiruohonleikkuri sisältää muiden mallien tapaan Direct Drive Home -toiminnon, jonka avulla robottiruohonleikkuri valitsee nopeimman reitin takaisin latausasemalle. Robottiruohonleikkuri ohjaa itse työaikaansa aktiivisten aikojen sisällä, eli milloin ja kuinka kauan sen tarvitsee leikata saavuttaakseen täydellisen tuloksen.Lisäksi laitteessa on älykäs sadetunnistin, joka laskee kuinka se korvaa menetetyn ajan sateen sattuessa.RMI 422.2 PC rekisteröi sekä tilapäiset että pysyvät esteet ja päivittää tiedot sisäiseen karttaansa.Komentoja ja toimintoja voi hallita puhelimen iMOW-sovelluksen avulla. Sovelluksen avulla voi vaikkapa ohjata leikkuri takaisin latausasemalle tai nähdä robotin sijainti.STIHL RMI 422.2 PC on saatavana STIHL jälleenmyyjiltä keväästä 2022 lähtien. Suositushinnaksi on laitettu 1 575 euroa, mutta esimerkiksi Pienkonepiste näyttää myyvän 28.2.2022 asti tuotetta 1 299 eurolla.AfterDawn on arvostellut muutamia robottiruohonleikkureita. Arvostelut ja muut jutut voit lukea täältä