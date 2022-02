Netflixiin tuli uusi pieni, mutta paljon toivottu toiminto

on tullut tunnetuksi paitsi sisältönsä, myös erinomaisesti toimivan tekniikkansa ansiosta. Yhtiö myös aktiivisesti seuraa käyttäjäpalautetta ja toteuttaa toisinaan hyvinkin näppäriä, pieniä uudistuksia palveluunsa.

Yksi tällainen on tällä viikolla julkistettu uudistus, jota käyttäjät ovat toivoneet palveluun jo kauan. Kyseessä on-listan muokkaus. Kyseiselle listalle jäävät roikkumaan kaikki ne sarjat, joita et ole saanut katsottua loppuun asti. Ja monilla käyttäjillä käy niin, että useitakin sarjoja tulee katsottua jakso tai kaksi, kunnes mielenkiinto sarjaan lopahtaa.Tuon seurauksena-lista saattaa venähtää tolkuttoman pitkäksi - ja sisältää sellaista, mitä ei todellakaan ole tarkoitus katsoa koskaan loppuun.Netflix on nyt lisännyt kaikille tuetuille alustoilleen mahdollisuuden poistaa ohjelmia kyseiseltä listalta. Käytännössä poisto tapahtuu siten, että valitaan listalta sarja, napautetaan sen lisätietoihin ja valitaan sen jälkeen esiin tulevista vaihtoehdoista kohtaToiminto pitäisi olla käytettävissä tietokoneella, Androidilla, iPhonella, iPadilla sekä kaikilla tuetuilla TV-malleilla jo tänään.