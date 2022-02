Pääkaupunkiseudulla voi nyt tilata Silmäaseman piilolinssit Woltin kautta

Silmäasema ja kotiinkuljetuspalvelu Wolt aloittavat yhteistyön, jonka myötä helmikuun alusta alkaen asiakkaat voivat tilata Silmäaseman suosituimpia piilolinssejä Woltin toimitusalueille Helsingissä ja Espoossa.

"Haluamme tällä yhteistyöllä palvella mm. niitä asiakkaita, joille piilolinssitarve tulee äkillisesti. Joskus piilolinssit pääsevät loppumaan juuri silloin, kun tulee yllättävä meno, tai muuten kriittisellä hetkellä – kun on lähdössä vaikkapa lomamatkalle tai liikuntaharrastuksen pariin. Tällöin voi säästää aikaa tilaamalla tutut tuotteet nopeasti Woltista", kertoo Silmäaseman avainasiakaspäällikkö Sanna Kuusisto.

Woltin verkkosivujen ja mobiilisovelluksen kautta on tilattavissa kolmen eri brändin laadukkaita kertakäyttöpiilolinssejä. Silmäasema kertoo, että valikoimassa on myös piilolinssineste sekä silmien kostutustuote.Tilaukset toimitetaan Helsingissä joko Silmäasema Itäkeskuksen tai Kaivokadun myymälästä ja Espoossa Silmäasema Iso Omenan myymälästä. Kotiinkuljetuspalvelu toimii myymälöiden aukioloaikojen puitteissa.Silmäasema kertoo, että kahden kuukauden pilottijakson jälkeen tavoitteena on laajentaa Wolt-yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan myös muualle Suomeen.