Olympialaiset näkyvät HD-laadulla Digitan AntenniTV-verkossa koko Suomessa TV5-kanavalla

Pekingin talviolympialaiset näkyvät Discovery Finlandin TV5-kanavalla HD-laadulla koko Suomessa 2.–20. helmikuuta AntenniTV-verkon kanavapaikalla 27. TV5 HD -kanavan katsomista varten tarvitaan Antenna Ready HD –testattu vastaanotin tai vastaanottimen pitää olla DVB-T2-virittimellä varustettu. HD-tasoisena katselu onnistuu myös discovery+ -palvelussa.

"Olemme iloisia siitä, että voimme tarjota yhdessä Discoveryn kanssa olympialaiset AntenniTV:ssä HD-laatuisina koko Suomessa. Urheilulähetyksissä tarkka kuvanlaatu korostaa katsojan läsnäolon tunnetta, mikä tekee katselukokemuksesta entistä nautinnollisemman", sanoo Digitan TV-liiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

Kyseessä on ainoa suomalainen tv-kanava, josta voi seurata Pekingin talviolympialaisten miesten ja naisten jääkiekkoturnauksia.Lisäksi Discoverylla on yksinoikeus olympialaisten esittämiseen illan parhaaseen katseluaikaan kello 19–21, jolloin TV5:llä esitetään kiinnostavimpien lajien koosteita.Kanava televisioi suorina lähetyksinä kaikki Suomen ottelut sekä kaikki pelit välieristä finaaleihin asti. Suorat olympialähetykset käynnistyvät joka aamu kello 5.30 ja 8 välillä ja jatkuvat päivästä riippuen kello 17 tai kello 18 saakka. Pääpaino TV5-kanavan sisällöissä on sekä suorana että koosteina nähtävässä yksinoikeuslajissa jääkiekossa.Muuten olympialaisia voi seurata Ylen kanavilta ja Yle Areenasta.