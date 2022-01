Megasuosittu sanapeli Wordle on myyty, ostajana New York Times - "pysyy ilmaisena, ainakin toistaiseksi"

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX -- Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Wordle on ollut yhden miehen projekti: brittiläinenkehitti pelin vuonna 2021 ja se on nousi loppuvuodesta 2021 sosiaalisen median ansiosta huippusuosituksi.Peli on kaikessa yksinkertaisuudessaan ihastuttava: arvaa viisikirjaiminen sana. Yrittää saat kuusi kertaa.Mikä erikosinta, Wordle ei ole tehnyt tähän saakka kehittäjälleen penniäkään tuloja, sillä Wordlessä ei ole lainkaan mainoksia. Lisäksi peli ei myöskään ole pyrkinyt koukuttamaan pelaajiaan käyttämään pelin parissa määrättömästi aikaa: arvattavia sanoja on vain yksi vuorokaudessa ja sen jälkeen seuraavaa sanaa pitää odotella seuraavaan päivään saakka.Peliä ei ole myöskään saatavilla lainkaan sovelluksena, vaan sitä pelataan selaimella, pelin verkkosivun kautta Josh Wardle tiedotti kaupasta oman Twitter-tilinsä kautta:New York Timesin mukaan Wordle liittyy osaksi New York Timesin ajanvietepelejä, joihin kuuluvat mm. yksi maailman suosituimmista päivittäisistä ristikoista. Kauppasumman osalta New York Times kuvaa summan olleen "seitsennumeroinen, mutta skaalan alapäässä" eli Wardle teki lopulta pienestä nettipelistään vähintäänkin miljoonan dollarin tilin.New York Times lupaa pelin säilyvän ilmaisena sekä aiemmille että uusille pelaajille - ainakin toistaiseksi. Nyt New York Timesin tiimi alkaa tutkimaan Josh Wardlen kanssa sitä, miten peli saadaan siirrettyä New York Timesin sivuille siten, että pelaajien aiemmat saavutukset eivät katoa siirron yhteydessä.Wardle itse kertoo kaupan olevan helpotus, sillä mies on pyörittänyt peliä ja kaikkea siihen liittyvää koko tämän ajan täysin yksin.Suomessa lähes identtinen peli tunnetaan nimellä Sanuli ja valotimme projektin taustoja tarkemmin jutussamme pari viikkoa sitten