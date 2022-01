Saksalainen oikeus: Koko nykyaikainen Internet on laiton, rikkoo GDPR:ää - 100 euron korvauksen takia

teoriassa

1) Jokaisella nettiin yhdistyvällä tietokoneella ja kännykällä on IP-osoite. Kyseinen osoite on tavallaan "reitti" tietokoneelle.



2) Kun selaimella ladataan verkkosivusto, käytännössä selain kertoo eteenpäin: "Hei, verkkosivusto xyz, haluaisin ladata kopion etusivustasi. Lähettäisitkö sen minulle osoitteeseen 1.2.3.4?" Jossa siis 1.2.3.4 kuvaa käyttäjän oman tietokoneen IP-osoitetta. Tähän verkkosivusto vastaa palauttamalla pyydetyn sivun kyseiseen osoitteeseen - ja saatuaan sen perille, selain näyttää kyseisen sivun.



3) Yksittäinen sivu on tekstimuotoinen HTML-tiedosto, joka kuvaa sivun rakenteen. Sen lisäksi sivu tyypillisesti sisältää mm. kuvia, videoita, fontteja, JavaScript-pätkiä ja sen sellaista. Sen lisäksi, että varsinainen sivu ladataan, selain joutuu pyytämään myös jokaista näistä osasista erikseen, kutakin oikeasta paikasta.



4) Sellaiset elementit, joita tuhannet ja taas tuhannet verkkosivustot kaikki käyttävät, pyritään latamaan samasta paikasta. Tällöin selain ymmärtää, että kyseinen elementti todennäköisesti löytyy jo käyttäjän selaimen välimuistista, eikä sitä tarvitse pyytää uudestaan. Tällaisia ovat mm. useat laajasti käytetyt JavaScript -kirjastot (esim. jQuery) sekä erilaiset fontit. Juurikin välimuistin takia ne pyritään lataamaan aina samalta palvelimelta, esim. Googlen palvelimelta, jolloin selain tietää, että kyseessä on sama elementti kuin vaikkapa eilen ladatulla, toisella sivustolla.

Taustalla oli oikeuden dokumenteissä nimeämättömän saksalaisen verkkosivuston toiminta. Yksi sen käyttäjistä haastoi sivuston oikeuteen siksi, että verkkosivusto käytti tiettyäsivuillaan.Ongelmaksi muodostui tässä tapauksessa se, että kyseinen fontti oli osa-pakettia ja sivusto latasi fontin osaksi sivuaan viittaamalla siihen suoraan Googlen palvelimelta, kuten yleensäkin on käytäntönä.Käyttäjän mukaan hänenvälittyi tällöin luvattomasti kolmannelle osapuolelle. Oikeuden mukaan pelkkä IP-osoitteen välittyminen itsessään oli jo riittävä syy tuomiolle, silläIP-osoitteen perusteella voisi käyttäjästä muodostaa käyttöprofiilin ja kenties yhdistää käyttäjän toimintaa muihin tietoihin.Tähän väliin lienee syytä kuvata hieman sitä, miten selaimet, verkkosivustot ja netti toimivat:Nyt siis oikeuden päätöksen mukaan verkkosivustojen pitäisi pitää kaikki sisältö omilla palvelimillaan eikä ladata mitään muilla palvelimilla olevaa sisältöä. Sinänsä tämä on fonttien ja vaikkapa jQuery -skriptin osalta mahdollista - ja tähän oikeus vetosikin päätöstä tehdessään.Mutta päätöksen perusteella esimerkiksi YouTube-videoiden tai Instagramin kuvien upotuksia ei voi enää tehdä sivustoille lainkaan, sillä nekin ladataan - luonnollisesti - YouTuben tai Instagramin palvelimilta, vaikka sivusto itsessään olisi vaikkapa kotimainen iltapäivälehti.Noin 50 miljoonaa verkkosivustoa käyttää Googlen fontteja sivuillaan. YouTuben upotuksia tai Instagramin videoita sivuillaan jakanee vielä huomattavasti tätäkin suurempi määrä sivustoja.Oikeus määräsi Googlen fontteja käyttäneen verkkosivuston maksamaan 100 euron sakot GDPR-lainsäädännön rikkomisesta. Lisäksi sivustolle määrättiin 250 000 euron uhkasakko, jos sivusto ei lopeta Googlen palvelimilta ladattavien fonttien käyttöä sivuillaan.